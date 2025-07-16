https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-nedvijimost-uslugi-50568770.html

Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане

Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Национальный комитет по статистике опубликовал данные за январь-май 2025 года

2025-07-16T11:00+0500

2025-07-16T11:00+0500

2025-07-16T11:00+0500

общество

узбекистан

статистика

сфера услуг

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди услуг, связанных с недвижимым имуществом, в Узбекистане больше всего востребована аренда, сообщает Национальный комитет по статистике. Этот показатель по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 11,9%. Доля услуг:

https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-massovuya-otsenka-nedvijimosti-po-rynochnoy-stoimosti-49107727.html

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