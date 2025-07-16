https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-nedvijimost-uslugi-50568770.html
Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане
Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет по статистике опубликовал данные за январь-май 2025 года
2025-07-16T11:00+0500
2025-07-16T11:00+0500
2025-07-16T11:00+0500
общество
узбекистан
статистика
сфера услуг
недвижимость
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди услуг, связанных с недвижимым имуществом, в Узбекистане больше всего востребована аренда, сообщает Национальный комитет по статистике. Этот показатель по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 11,9%. Доля услуг:
https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-massovuya-otsenka-nedvijimosti-po-rynochnoy-stoimosti-49107727.html
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узбекистан услуги недвижимость статистика
узбекистан услуги недвижимость статистика
Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане
Национальный комитет по статистике опубликовал данные за январь – май 2025 года.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Среди услуг, связанных с недвижимым имуществом, в Узбекистане больше всего востребована аренда, сообщает
Национальный комитет по статистике.
"За январь – май 2025 года объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, достиг 9,8 трлн сумов", — говорится в сообщении.
Этот показатель по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 11,9%.
"Услуги по сдаче в аренду (внаем) и управлению собственным или арендуемым недвижимым имуществом занимают 94,6 % от общего объема этих услуг", — говорится в сообщении.
по купле-продаже движимого и недвижимого имущества составила 2,7%;
по управлению недвижимостью, оказываемых за вознаграждение или на договорной основе, — 1,8%;
оказываемых агентствами недвижимости или на договорной основе — 0,9%.