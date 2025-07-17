https://uz.sputniknews.ru/20250717/35-letiye-sng-plan-meropriyatiya-50597959.html

К 35-летию Содружества: узбекские эксперты согласовали с коллегами по СНГ план мероприятий

К 35-летию Содружества: узбекские эксперты согласовали с коллегами по СНГ план мероприятий

Sputnik Узбекистан

Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности

2025-07-17T13:11+0500

2025-07-17T13:11+0500

2025-07-17T13:11+0500

снг

проект

план

организация мероприятий

узбекистан

заседание

экспертный совет

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Заседание экспертной группы прошло в штаб-квартире Содружества.Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности. В их числе:Документ в установленном порядке внесут на рассмотрение Экономического совета СНГ.

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