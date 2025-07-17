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https://uz.sputniknews.ru/20250717/35-letiye-sng-plan-meropriyatiya-50597959.html
К 35-летию Содружества: узбекские эксперты согласовали с коллегами по СНГ план мероприятий
К 35-летию Содружества: узбекские эксперты согласовали с коллегами по СНГ план мероприятий
Sputnik Узбекистан
Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности
2025-07-17T13:11+0500
2025-07-17T13:11+0500
снг
проект
план
организация мероприятий
узбекистан
заседание
экспертный совет
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Заседание экспертной группы прошло в штаб-квартире Содружества.Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности. В их числе:Документ в установленном порядке внесут на рассмотрение Экономического совета СНГ.
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содружество узбекистан эксперты проект план мероприятия
содружество узбекистан эксперты проект план мероприятия

К 35-летию Содружества: узбекские эксперты согласовали с коллегами по СНГ план мероприятий

13:11 17.07.2025
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Заседание экспертной группы прошло в штаб-квартире Содружества.
© Исполком СНГЭксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств
Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств
© Исполком СНГ
"В заседании участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного статистического комитета, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества. Эксперты рассмотрели предложения, поступившие к проекту Плана, и с учетом состоявшегося обсуждения согласовали документ", — говорится в сообщении.
© Исполком СНГЭксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств
Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств
© Исполком СНГ
Проект плана включает несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности.
В их числе:
проведение юбилейного заседания Совета глав государств Содружества с принятием Заявления по случаю 35-летия СНГ;
проведение в государствах Содружества "Недели СНГ";
подготовка и трансляция телепрограмм и документальных фильмов, посвященных юбилейной дате;
организация и проведение Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, единого урока в образовательных учреждениях, выставок и экспозиций, игр и турниров по различным видам спорта.
Документ в установленном порядке внесут на рассмотрение Экономического совета СНГ.
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