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https://uz.sputniknews.ru/20250717/aviareysy-uzbekistan-kitay-uvelicheniye-50599949.html
Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года
Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем еженедельно выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов
2025-07-17T14:17+0500
2025-07-17T14:17+0500
узбекистан
китай
полеты
самолет
авиасообщение
общество
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Число еженедельных авиарейсов между Узбекистаном и Китаем до конца 2025 года вырастет до 60 против 46 в настоящее время, сообщает министерство транспорта РУз.В пресс-службе добавили, что китайская авиакомпания China Eastern Airlines впервые вышла на рынок Узбекистана и открыла регулярное пассажирское сообщение по маршруту Сиань – Ташкент – Сиань.Первый рейс авиакомпании накануне приземлился в международном аэропорту Ташкента.На данном маршруте China Eastern Airlines будет осуществлять полеты на самолетах Airbus A320 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.В настоящее время между двумя странами выполняются рейсы из Ташкента — в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Сиань и Чэнду, а также из Самарканда — в Урумчи. Авиарейсы выполняют узбекистанские Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Centrum Air, а также китайские China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Loong Air.
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авиарейсы узбекистан китай
авиарейсы узбекистан китай

Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года

14:17 17.07.2025
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Авиакомпания "China Eastern" начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан
Авиакомпания China Eastern начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем еженедельно выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Число еженедельных авиарейсов между Узбекистаном и Китаем до конца 2025 года вырастет до 60 против 46 в настоящее время, сообщает министерство транспорта РУз.
"На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов в неделю. До конца августа текущего года планируется добавить еще 11 рейсов, а к концу года количество еженедельных авиарейсов планируется довести до 60", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что китайская авиакомпания China Eastern Airlines впервые вышла на рынок Узбекистана и открыла регулярное пассажирское сообщение по маршруту Сиань – Ташкент – Сиань.
Первый рейс авиакомпании накануне приземлился в международном аэропорту Ташкента.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Авиакомпания "China Eastern" начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан
Авиакомпания China Eastern начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Авиакомпания "China Eastern" начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
На данном маршруте China Eastern Airlines будет осуществлять полеты на самолетах Airbus A320 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Авиакомпания "China Eastern" начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан
Авиакомпания China Eastern начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Авиакомпания "China Eastern" начала выполнять регулярные рейсы в Узбекистан
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
В настоящее время между двумя странами выполняются рейсы из Ташкента — в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Сиань и Чэнду, а также из Самарканда — в Урумчи. Авиарейсы выполняют узбекистанские Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Centrum Air, а также китайские China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Loong Air.
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