https://uz.sputniknews.ru/20250717/aviareysy-uzbekistan-kitay-uvelicheniye-50599949.html

Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года

Минтранс сообщил об увеличении числа авиарейсов между Узбекистаном и КНР до конца года

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем еженедельно выполняется 46 регулярных пассажирских рейсов

2025-07-17T14:17+0500

2025-07-17T14:17+0500

2025-07-17T14:17+0500

узбекистан

китай

полеты

самолет

авиасообщение

общество

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Число еженедельных авиарейсов между Узбекистаном и Китаем до конца 2025 года вырастет до 60 против 46 в настоящее время, сообщает министерство транспорта РУз.В пресс-службе добавили, что китайская авиакомпания China Eastern Airlines впервые вышла на рынок Узбекистана и открыла регулярное пассажирское сообщение по маршруту Сиань – Ташкент – Сиань.Первый рейс авиакомпании накануне приземлился в международном аэропорту Ташкента.На данном маршруте China Eastern Airlines будет осуществлять полеты на самолетах Airbus A320 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.В настоящее время между двумя странами выполняются рейсы из Ташкента — в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Сиань и Чэнду, а также из Самарканда — в Урумчи. Авиарейсы выполняют узбекистанские Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Centrum Air, а также китайские China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Loong Air.

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