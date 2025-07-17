CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
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16 октября 2025 года в отеле Ritz-Carlton Алматы пройдет Central Asia Warehouse Summit (CAWS) — ключевое событие в сегменте складской недвижимости Центральной Азии. Саммит соберет ведущих международных и локальных экспертов для обсуждения текущих трендов, вызовов и будущего индустриального девелопмента, ритейла, логистики и инвестиций.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
First, компания-производитель решений для склада и производства, выступит в качестве генерального спонсора мероприятия.
Спонсоры сессий:
Astron — европейский лидер в проектировании и производстве зданий из металлоконструкций;
SPARK — ведущая логистическая компания Казахстана;
Griffin Partners — международный девелопер, специализируется на строительстве, инвестициях и управлении складской недвижимостью класса А.
INFOLine — генеральный аналитический партнер саммита.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Вас ждут: свежая аналитика, обсуждение наиболее острых вопросов и возможность пообщаться с более чем 350 профессионалами и экспертами рынка из стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Актуальная программа события всегда доступна на сайте https://caws.asia/
Мы пригласили более 200 представителей крупнейших ритейл-сетей Центральной Азии, России и стран СНГ, а также ведущих локальных и иностранных производителей.
На мероприятии ожидаются топ-менеджеры Kaspi, Ozon, Wildberries, Hoff, Lemana Pro, Yandex, Sport Master, Danone Nutricia Kazakhstan, Магнит, Magnum Cash & Carry, X5 Retail Group, Nestlé Food Kazakhstan, Unilever, Procter & Gamble, Gold Apple, LaModa, СДЭК, DPD, Apple City, Sulpak, Uzum и многие другие.
В прошлом году саммит привлек более 350 участников из 11 стран, и в этом году ожидается событие сопоставимого масштаба.
Регистрация участников — на официальном сайте саммита: www.caws.asia
IBC Global, организатор мероприятия, является лидером, среди профессиональных консультантов полного цикла в сфере складской недвижимости. Компания успешно работает на рынках Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока.
Материал опубликован на коммерческой основе.