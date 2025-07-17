Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250717/caws-2025-vremya-investirovat-v-skladskoy-rynok-tsentralnoy-azii-50607991.html
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
16 октября 2025 года в отеле Ritz-Carlton Алматы пройдет Central Asia Warehouse Summit (CAWS) — ключевое событие в сегменте складской недвижимости Центральной... 17.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-17T18:00+0500
2025-07-17T18:00+0500
центральная азия
инвестиции
алматы
склад
недвижимость
казахстан
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50608389_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_bddda9029381e4556ae3a0fc96ebabb3.jpg
16 октября 2025 года в отеле Ritz-Carlton Алматы пройдет Central Asia Warehouse Summit (CAWS) — ключевое событие в сегменте складской недвижимости Центральной Азии. Саммит соберет ведущих международных и локальных экспертов для обсуждения текущих трендов, вызовов и будущего индустриального девелопмента, ритейла, логистики и инвестиций. First, компания-производитель решений для склада и производства, выступит в качестве генерального спонсора мероприятия.Спонсоры сессий:INFOLine — генеральный аналитический партнер саммита.Вас ждут: свежая аналитика, обсуждение наиболее острых вопросов и возможность пообщаться с более чем 350 профессионалами и экспертами рынка из стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья.Актуальная программа события всегда доступна на сайте https://caws.asia/Мы пригласили более 200 представителей крупнейших ритейл-сетей Центральной Азии, России и стран СНГ, а также ведущих локальных и иностранных производителей.На мероприятии ожидаются топ-менеджеры Kaspi, Ozon, Wildberries, Hoff, Lemana Pro, Yandex, Sport Master, Danone Nutricia Kazakhstan, Магнит, Magnum Cash &amp; Carry, X5 Retail Group, Nestlé Food Kazakhstan, Unilever, Procter &amp; Gamble, Gold Apple, LaModa, СДЭК, DPD, Apple City, Sulpak, Uzum и многие другие.В прошлом году саммит привлек более 350 участников из 11 стран, и в этом году ожидается событие сопоставимого масштаба.Регистрация участников — на официальном сайте саммита: www.caws.asiaIBC Global, организатор мероприятия, является лидером, среди профессиональных консультантов полного цикла в сфере складской недвижимости. Компания успешно работает на рынках Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока.Материал опубликован на коммерческой основе.
центральная азия
алматы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50608389_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_a57d7f482caa11b0c22a8ba150d10db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
caws 2025 центральная азия
caws 2025 центральная азия

CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии

18:00 17.07.2025
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Подписаться
Новости компаний
16 октября 2025 года в отеле Ritz-Carlton Алматы пройдет Central Asia Warehouse Summit (CAWS) — ключевое событие в сегменте складской недвижимости Центральной Азии. Саммит соберет ведущих международных и локальных экспертов для обсуждения текущих трендов, вызовов и будущего индустриального девелопмента, ритейла, логистики и инвестиций.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
First, компания-производитель решений для склада и производства, выступит в качестве генерального спонсора мероприятия.
Спонсоры сессий:
Astron — европейский лидер в проектировании и производстве зданий из металлоконструкций;
SPARK — ведущая логистическая компания Казахстана;
Griffin Partners — международный девелопер, специализируется на строительстве, инвестициях и управлении складской недвижимостью класса А.
INFOLine — генеральный аналитический партнер саммита.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Вас ждут: свежая аналитика, обсуждение наиболее острых вопросов и возможность пообщаться с более чем 350 профессионалами и экспертами рынка из стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья.
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWSCAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
CAWS 2025: время инвестировать в складской рынок Центральной Азии
© Пресс-служба IBC Global, организационный комитет CAWS
Актуальная программа события всегда доступна на сайте https://caws.asia/
Мы пригласили более 200 представителей крупнейших ритейл-сетей Центральной Азии, России и стран СНГ, а также ведущих локальных и иностранных производителей.
На мероприятии ожидаются топ-менеджеры Kaspi, Ozon, Wildberries, Hoff, Lemana Pro, Yandex, Sport Master, Danone Nutricia Kazakhstan, Магнит, Magnum Cash & Carry, X5 Retail Group, Nestlé Food Kazakhstan, Unilever, Procter & Gamble, Gold Apple, LaModa, СДЭК, DPD, Apple City, Sulpak, Uzum и многие другие.
В прошлом году саммит привлек более 350 участников из 11 стран, и в этом году ожидается событие сопоставимого масштаба.
Регистрация участников — на официальном сайте саммита: www.caws.asia
IBC Global, организатор мероприятия, является лидером, среди профессиональных консультантов полного цикла в сфере складской недвижимости. Компания успешно работает на рынках Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока.
Материал опубликован на коммерческой основе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0