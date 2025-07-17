С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
© SputnikУчастники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
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В Узбекистан приехали порядка ста членов экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены.
САМАРКАНД, 17 июл — Sputnik. На 42-й день экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" по городам СНГ, преодолев более 10 тыс. километров на автомобилях, участники международного автопробега прибыли в Самарканд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© РИА Новости Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
© РИА Новости
Более 90 гостей, треть из которых – блогеры и представители СМИ, торжественно встретили в махалле "Эрганакли" Булунгурского района, расположенной на границе с Самаркандом.
"Махалля “Эрганакли” выбрана для приема неслучайно. В этом году она претендует на статус туристической деревни. Для местных жителей приезд столь представительной делегации – уникальная возможность заявить о себе", — отметил представитель Управления туризма Самаркандской области Мухаммад Мардонов.
© SputnikУчастники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
© Sputnik
Численность населения махалли — свыше 5 тыс. человек. Эта локация интересна своими археологическими памятниками: крепостью Амира Темура "Шираз" и мавзолеем Ходжи Хафиза. Здесь также бережно сохраняют традиционный уклад жизни и кулинарные рецепты. Гостям продемонстрировали процесс приготовления таких национальных блюд, как кулчатуй (аналог бешбармака), гилминди (лепешки с заварным кремом) и кисломолочного напитка айран.
В ходе изучения особенностей будущей туристической деревни участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посмотрели выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Чавки".
Позже на площади Регистан в центре Самарканда путешественники приняли участие в челлендже "Дуппи" и полюбовались красочным лазерным шоу.
В рамках визита гости также побывали на Сиабском рынке, прогулялись по улицам древнего города и приняли участие в семинаре, посвященном ведению бизнеса на маркетплейсах.
© SputnikСеминар, посвященный ведению бизнеса на маркетплейсах
Семинар, посвященный ведению бизнеса на маркетплейсах
© Sputnik
"Самарканд я ждала на протяжении всей нашей экспедиции. В полнейшем восторге от увиденного. Мы посетили Регистан, где посмотрели ночное 3D-шоу. Все настолько красиво, будто ты попал в восточную сказку", — призналась блогер-эксперт по фото Алёна Смоляк из Владимира.
© SputnikУчастники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали на Сиабском рынке в Самарканде
Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали на Сиабском рынке в Самарканде
© Sputnik
После Самарканда участники экспедиции отправятся в Бухару.