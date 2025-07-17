https://uz.sputniknews.ru/20250717/ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevrazii-samarkand-50610279.html

С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

Sputnik Узбекистан

В Узбекистан приехали порядка ста членов экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены

2025-07-17T18:40+0500

2025-07-17T18:40+0500

2025-07-17T18:40+0500

узбекистан

самарканд

махалля

экспедиция

путешествие

евразия

общество

эксклюзив

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САМАРКАНД, 17 июл — Sputnik. На 42-й день экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" по городам СНГ, преодолев более 10 тыс. километров на автомобилях, участники международного автопробега прибыли в Самарканд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Более 90 гостей, треть из которых – блогеры и представители СМИ, торжественно встретили в махалле "Эрганакли" Булунгурского района, расположенной на границе с Самаркандом.Численность населения махалли — свыше 5 тыс. человек. Эта локация интересна своими археологическими памятниками: крепостью Амира Темура "Шираз" и мавзолеем Ходжи Хафиза. Здесь также бережно сохраняют традиционный уклад жизни и кулинарные рецепты. Гостям продемонстрировали процесс приготовления таких национальных блюд, как кулчатуй (аналог бешбармака), гилминди (лепешки с заварным кремом) и кисломолочного напитка айран.В ходе изучения особенностей будущей туристической деревни участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посмотрели выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Чавки".Позже на площади Регистан в центре Самарканда путешественники приняли участие в челлендже "Дуппи" и полюбовались красочным лазерным шоу.В рамках визита гости также побывали на Сиабском рынке, прогулялись по улицам древнего города и приняли участие в семинаре, посвященном ведению бизнеса на маркетплейсах.После Самарканда участники экспедиции отправятся в Бухару.

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