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https://uz.sputniknews.ru/20250717/ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevrazii-samarkand-50610279.html
С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
Sputnik Узбекистан
В Узбекистан приехали порядка ста членов экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены
2025-07-17T18:40+0500
2025-07-17T18:40+0500
узбекистан
самарканд
махалля
экспедиция
путешествие
евразия
общество
эксклюзив
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САМАРКАНД, 17 июл — Sputnik. На 42-й день экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" по городам СНГ, преодолев более 10 тыс. километров на автомобилях, участники международного автопробега прибыли в Самарканд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Более 90 гостей, треть из которых – блогеры и представители СМИ, торжественно встретили в махалле "Эрганакли" Булунгурского района, расположенной на границе с Самаркандом.Численность населения махалли — свыше 5 тыс. человек. Эта локация интересна своими археологическими памятниками: крепостью Амира Темура "Шираз" и мавзолеем Ходжи Хафиза. Здесь также бережно сохраняют традиционный уклад жизни и кулинарные рецепты. Гостям продемонстрировали процесс приготовления таких национальных блюд, как кулчатуй (аналог бешбармака), гилминди (лепешки с заварным кремом) и кисломолочного напитка айран.В ходе изучения особенностей будущей туристической деревни участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посмотрели выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Чавки".Позже на площади Регистан в центре Самарканда путешественники приняли участие в челлендже "Дуппи" и полюбовались красочным лазерным шоу.В рамках визита гости также побывали на Сиабском рынке, прогулялись по улицам древнего города и приняли участие в семинаре, посвященном ведению бизнеса на маркетплейсах.После Самарканда участники экспедиции отправятся в Бухару.
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самарканд экспедиция евразия
самарканд экспедиция евразия

С чего начали знакомство с Самаркандом участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

18:40 17.07.2025
© SputnikУчастники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
Участники Путешествия в сердце Евразии начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
В Узбекистан приехали порядка ста членов экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены.
САМАРКАНД, 17 июл — Sputnik. На 42-й день экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" по городам СНГ, преодолев более 10 тыс. километров на автомобилях, участники международного автопробега прибыли в Самарканд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© РИА Новости Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
Участники Путешествия в сердце Евразии начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
© РИА Новости
Более 90 гостей, треть из которых – блогеры и представители СМИ, торжественно встретили в махалле "Эрганакли" Булунгурского района, расположенной на границе с Самаркандом.

"Махалля “Эрганакли” выбрана для приема неслучайно. В этом году она претендует на статус туристической деревни. Для местных жителей приезд столь представительной делегации – уникальная возможность заявить о себе", — отметил представитель Управления туризма Самаркандской области Мухаммад Мардонов.

© SputnikУчастники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
Участники Путешествия в сердце Евразии начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Участники "Путешествия в сердце Евразии" начали знакомство с Самаркандом с посещения этнической махалли
© Sputnik
Численность населения махалли — свыше 5 тыс. человек. Эта локация интересна своими археологическими памятниками: крепостью Амира Темура "Шираз" и мавзолеем Ходжи Хафиза. Здесь также бережно сохраняют традиционный уклад жизни и кулинарные рецепты. Гостям продемонстрировали процесс приготовления таких национальных блюд, как кулчатуй (аналог бешбармака), гилминди (лепешки с заварным кремом) и кисломолочного напитка айран.
В ходе изучения особенностей будущей туристической деревни участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посмотрели выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Чавки".
Позже на площади Регистан в центре Самарканда путешественники приняли участие в челлендже "Дуппи" и полюбовались красочным лазерным шоу.
В рамках визита гости также побывали на Сиабском рынке, прогулялись по улицам древнего города и приняли участие в семинаре, посвященном ведению бизнеса на маркетплейсах.
© SputnikСеминар, посвященный ведению бизнеса на маркетплейсах
Семинар, посвященный ведению бизнеса на маркетплейсах - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Семинар, посвященный ведению бизнеса на маркетплейсах
© Sputnik
"Самарканд я ждала на протяжении всей нашей экспедиции. В полнейшем восторге от увиденного. Мы посетили Регистан, где посмотрели ночное 3D-шоу. Все настолько красиво, будто ты попал в восточную сказку", — призналась блогер-эксперт по фото Алёна Смоляк из Владимира.
© SputnikУчастники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали на Сиабском рынке в Самарканде
Участники экспедиции Путешествие в сердце Евразии побывали на Сиабском рынке в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали на Сиабском рынке в Самарканде
© Sputnik
После Самарканда участники экспедиции отправятся в Бухару.
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