https://uz.sputniknews.ru/20250717/gennasambleya-olimpiyskogo-soveta-azii-tashkent-50595000.html
Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте
Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В рамках Генеральной Ассамблеи состоятся выборы Президента ОСА
2025-07-17T09:49+0500
2025-07-17T09:49+0500
2025-07-17T09:49+0500
узбекистан
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спорт
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В 2026 году Узбекистан впервые в своей истории примет Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии. Международная организация объявила дату проведения этого мероприятия — 26 января, сообщает пресс-служба НОК. В рамках Генеральной Ассамблеи пройдут выборы Президента ОСА, добавили в пресс-службе.
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геннасамблея олимпийский совет азия ташкент
геннасамблея олимпийский совет азия ташкент
Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте
В рамках Генеральной Ассамблеи состоятся выборы Президента ОСА.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В 2026 году Узбекистан впервые в своей истории примет Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии. Международная организация объявила дату проведения этого мероприятия — 26 января, сообщает
пресс-служба НОК.
"Важное событие, на котором будут обсуждаться ключевые вопросы спорта Азии, состоится 26 января в Ташкенте", — говорится в сообщении.
В рамках Генеральной Ассамблеи пройдут выборы Президента ОСА, добавили в пресс-службе.