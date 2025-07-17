https://uz.sputniknews.ru/20250717/gennasambleya-olimpiyskogo-soveta-azii-tashkent-50595000.html

Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте

Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В рамках Генеральной Ассамблеи состоятся выборы Президента ОСА

2025-07-17T09:49+0500

2025-07-17T09:49+0500

2025-07-17T09:49+0500

узбекистан

ташкент

спорт

нок узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В 2026 году Узбекистан впервые в своей истории примет Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии. Международная организация объявила дату проведения этого мероприятия — 26 января, сообщает пресс-служба НОК. В рамках Генеральной Ассамблеи пройдут выборы Президента ОСА, добавили в пресс-службе.

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