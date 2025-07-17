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Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте
Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В рамках Генеральной Ассамблеи состоятся выборы Президента ОСА
2025-07-17T09:49+0500
2025-07-17T09:49+0500
узбекистан
ташкент
спорт
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В 2026 году Узбекистан впервые в своей истории примет Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии. Международная организация объявила дату проведения этого мероприятия — 26 января, сообщает пресс-служба НОК. В рамках Генеральной Ассамблеи пройдут выборы Президента ОСА, добавили в пресс-службе.
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геннасамблея олимпийский совет азия ташкент
геннасамблея олимпийский совет азия ташкент

Стала известна дата проведения Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте

09:49 17.07.2025
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУзбекистан в преддверии досрочных выборов президента
Узбекистан в преддверии досрочных выборов президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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В рамках Генеральной Ассамблеи состоятся выборы Президента ОСА.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В 2026 году Узбекистан впервые в своей истории примет Генеральную ассамблею Олимпийского совета Азии. Международная организация объявила дату проведения этого мероприятия — 26 января, сообщает пресс-служба НОК.
"Важное событие, на котором будут обсуждаться ключевые вопросы спорта Азии, состоится 26 января в Ташкенте", — говорится в сообщении.
В рамках Генеральной Ассамблеи пройдут выборы Президента ОСА, добавили в пресс-службе.
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