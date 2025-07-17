https://uz.sputniknews.ru/20250717/kak-rabotaet-edinstvennaya-kranovschitsa-tashkentskogo-vagonnogo-depo--50596136.html

Королева высоты: как работает единственная женщина-крановщица Ташкентского вагонного депо

Королева высоты: как работает единственная женщина-крановщица Ташкентского вагонного депо

Sputnik Узбекистан

Стрессоустойчивость, ответственность, максимальная концентрация и любовь к высоте — такие качества отличают людей этой профессии. С одной из них — Региной Есимхановой познакомилась корреспондент Sputnik Узбекистан

2025-07-17T18:10+0500

2025-07-17T18:10+0500

2025-07-17T18:10+0500

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Регина Есимханова работает в Ташкентском грузовом вагонном депо № 1 АО "Узбекистон темир йуллари". Она — машинист мостового крана. Такую непростую и совсем неженскую профессию Регина Александровна выбрала 35 лет назад по совету мамы, которая в то время работала на Ташкентском тепловозоремонтном заводе.Тогда, в годы перестройки, было непросто найти стабильную работу с хорошей зарплатой. Поэтому, несмотря на то, что в руках был только что полученный диплом об окончании кулинарного училища, Регина Александровна сделала выбор в пользу "высоты" и никогда об этом не жалела. Устроилась на работу, прошла курсы крановщиков и стала практиковаться в сталелитейном цехе.О том, что она делает, Регина Александровна неизменно рассказывает с теплотой и с особой любовью."Наш цех центральный. Наша работа заключается в том, что вагоны приходят на ремонт, их поднимают, детали отдают по разным цехам. Утром, например, я иду на планерку, в депо у нас тишина, ничего не работает. Тут планерка закончилась, я сажусь на кран. И мне нравится, что я поехала, все наши ребята тоже уже надели каски, начали работать, откручивать болты — цех заработал. Потом, минут через 15, когда я даю всем работу, другие цеха тоже начали работать. И еще минут через 15 заработало уже все депо. Все заработали, зашумели… Этот момент мне очень нравится. Я иногда сижу на кране и думаю: "А я тут главная", — с улыбкой говорит она.Чтобы стать крановщиком, длительные подготовка и обучение не нужны. Однако профессия эта очень сложная. Она требует от человека максимальной внимательности. Также он должен быть стрессоустойчивым, ответственным, уметь концентрироваться и, конечно, любить высоту. Правила технической безопасности для людей этой профессии — норма жизни. А еще у них есть свой профессиональный лексикон.Крановщики работают по графику 2 через 2 в тесном взаимодействии со стропальщиками и слесарями. В депо они проводят и будни, и праздники.За все эти годы Регина Александровна обучилась работе на кранах разных видов: мостовых, козловых, грейферных, магнитных и других. Сегодня у нее тоже есть ученики и стажеры.В депо она — единственная женщина-крановщица. Руководство и коллеги ее очень уважают и ценят. В 2024 году Регина Александровна стала кавалером ордена "Дустлик". Но главной наградой ее жизни стало то, что на работе она встретила своего будущего мужа — Алексея Есимханова, который работает в соседнем тележечном цеху.О том, в чем особенности этой профессии, почему работу крановщика сравнивают с ювелирным делом и чем так привлекает высота — в видео Sputnik Узбекистан.

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