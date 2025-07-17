https://uz.sputniknews.ru/20250717/rossiya-ukraina-peredacha-tela-soldat-vsu-50605719.html

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Sputnik Узбекистан

Взамен Россия получила 19 тел погибших бойцов

2025-07-17T15:30+0500

2025-07-17T15:30+0500

2025-07-17T15:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

погибшие

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.Мединский добавил, что взамен Россия получила 19 тел павших бойцов."Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент России Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.Напомним, что:

россия

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