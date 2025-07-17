https://uz.sputniknews.ru/20250717/rossiya-ukraina-peredacha-tela-soldat-vsu-50605719.html
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Sputnik Узбекистан
Взамен Россия получила 19 тел погибших бойцов
2025-07-17T15:30+0500
2025-07-17T15:30+0500
2025-07-17T15:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
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всу
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в мире
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.Мединский добавил, что взамен Россия получила 19 тел павших бойцов."Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент России Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.Напомним, что:
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Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
15:30 17.07.2025 (обновлено: 15:47 17.07.2025)
Взамен Россия получила 19 тел павших бойцов.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik
. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил
помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще тысячу тел солдат ВСУ", — написал он в Telegram-канале.
Мединский добавил, что взамен Россия получила 19 тел павших бойцов.
"Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.
По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент России Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.
Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня;
Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел;
процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа;
всего Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ;
Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.