https://uz.sputniknews.ru/20250717/svo-vajnyy-shag-rossii-na-zaporojskom-napravlenii-50595129.html

СВО: важный шаг России на Запорожском направлении

СВО: важный шаг России на Запорожском направлении

Sputnik Узбекистан

Российские войска в июле заметно продвинулись в Запорожской области, освободили населенные пункты Каменское и Малиновка, развивают оперативную инициативу в районах Гуляйполя и Орехова

2025-07-17T17:00+0500

2025-07-17T17:00+0500

2025-07-17T17:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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После освобождения 14 июля села Малиновка, расположенного в 10 километрах к востоку от города Гуляйполя, российские войска продолжают теснить противника, при поддержке артиллерии и БПЛА. Министр обороны РФ Андрей Белоусов неслучайно поздравил штурмовые подразделения группировки "Восток" с успехом — малиновский укрепрайон ВСУ считался одним из самых неприступных на Запорожском направлении. От Малиновки до Днепропетровской области – 15 км, "дрейф" боевых действий на запад подрывает моральный дух украинских войск.Неделей ранее бандеровцев выбили из села Каменское – на левом берегу Днепра. В этом районе (западнее Орехова) российские подразделения с боями освобождают населенный пункт Плавни – в 20 километрах по прямой от временно оккупированного ВСУ города Запорожье. Для начала предстоит бросок к Степногорску и Приморскому. Киевские власти – в отчаянии, и намерены принудительно эвакуировать населения оккупированной ВСУ части Запорожской области. Вооруженные силы РФ методично достигают целей спецоперации.Новый массированный удар высокоточным оружием большой дальности российские войска нанесли 16 июля: прилеты зафиксированы на объектах ВПК и логистики ВСУ в Николаевской, Одесской, Черкасской областях, а также в городах Харькове, Виннице, Кривом Роге. За весь период боевых действий, с февраля 2022 года уничтожен фантастический по размерам международный арсенал ВСУ и НАТО: 664 самолета, 283 вертолета, 70 000 дронов, 619 зенитных ракетных комплексов, более 24 200 танков и других бронемашин, 27 406 единиц артиллерии и 1 577 РСЗО. Цифры отражают безусловное и сокрушительное поражение коллективного Запада в прокси-войне с Россией, делают эфемерными "коалиции желающих" и схемы финансирования военной помощи Киеву. Театрализованные американские ультиматумы и европейская ловля "летучих голландцев" с российской нефтью – не помогут.НАТО тревожит ускорение российского наступления сразу на нескольких участках фронта, непредсказуемость американской военной помощи Киеву, и очевидная слабость европейского ВПК.Глубина пораженияЗападные аналитики отмечают растущую интенсивность российских ударов на Запорожском направлении с использованием неуязвимых для РЭБ оптоволоконных дронов, планирующих авиабомб и артиллерии. Более других в середине июля достается позициям ВСУ в районе Орехова.Чешское издание Seznam zprávy 16 июля сообщило: "На самом южном участке фронта, в Запорожской области, где долгое время было относительно спокойно, в последние месяцы русские активизировались. Им удалось добиться успеха в Каменском, где они расширяют прорыв в обороне украинской 128-й горно-штурмовой бригады".Специалисты OSW наблюдают "все признаки подготовки к мощному удару ВС РФ вглубь Харьковской области", и очень высоко оценивают российский потенциал "гибридной войны". Польский портал Onet.pl заметил: "Русские выстраивают в Харьковской области буферную зону". На Западе помнят предупреждение Москвы: в случае отказа в 2025 году от признания четырех новых регионов России (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) количество таких регионов в РФ со временем возрастет. Полагаю, на очереди – не только Харьковская и Екатеринославская губернии. Процесс демилитаризации и денацификации бандеровской Украины необратим.Австрийский военный историк Маркус Райснер констатировал, что инициатива принадлежит России с прошлого года, но летнее наступление российских войск ориентировано не столько на пространство, сколько на уничтожение логистики, истощение противника в "котлах". При этом реакция России на военную помощь США может быть очень жесткой – Маркус не исключает применение тактического ядерного оружия РФ.Если кому-то в Вашингтоне хочется "мира через силу", Москва готова к эскалации и неизбежному расширению географии конфликта. Внесенный в российский список экстремистов/террористов американский сенатор Линдси Грэм и ему подобные в Лондоне и Берлине должны помнить об уязвимости своих стран. Все попытки "управления миром" традиционно привлекают внимание санитаров.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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