https://uz.sputniknews.ru/20250717/uzbekistan-initsiativa-sifrovizatsiya-sco-50602523.html

Узбекистан инициировал создание цифровой платформы ШОС в сфере торговли и логистики

Узбекистан инициировал создание цифровой платформы ШОС в сфере торговли и логистики

Sputnik Узбекистан

Зампред торгово-промышленной палаты республики принял участие в заседании Делового совета государств-членов ШОС в Пекине

2025-07-17T16:02+0500

2025-07-17T16:02+0500

2025-07-17T16:02+0500

узбекистан

тпп

инициатива

it-технологии

шос

цифровизация

торговля

логистика

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан предлагает разработать единую цифровую платформу в рамках Шанхайской организации сотрудничества для цифровизации сферы торговли и логистики. Об этом сообщает пресс-служба ТПП республики. Как отмечается, накануне в Пекине прошло заседание Делового совета государств-членов ШОС, в нем принял участие зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов. Он озвучил ряд инициатив, которые помогут вывести экономическое сотрудничество в рамках организации на новый уровень. Другие инициативы Расулова касаются создания программы международных инновационных кластеров ШОС, направленной на совместное развитие высокотехнологичных наукоемких производств, а также бизнес-школы ШОС для представителей малого и среднего бизнеса. Также он говорил о разработке концепции "Умных приграничных зон ШОС" – создании экономических зон в приграничных регионах на основе инновационного подхода. ТПП Узбекистана прорабатывает конкретные проекты по реализации данных инициатив, добавили в пресс-службе. Для справки: Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Позднее к ней присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации. В этом году в ШОС председательствует Китай.

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