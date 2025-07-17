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В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика
В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика
Sputnik Узбекистан
В январе-мае 2025-го объем оказанных в республике рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов
2025-07-17T15:00+0500
2025-07-17T15:00+0500
2025-07-17T15:00+0500
общество
узбекистан
статистика
сфера услуг
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане значительно вырос спрос на услуги бухгалтеров, сообщает Национальный комитет по статистике. По данным статведомства, за январь – май этого года объем оказанных рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов. Объем услуг в области составления счетов, бухучета и финансовой ревизии (аудита), а также консультационных услуг в области налогообложения зафиксирован на уровне 738,2 млрд сум, или 69,9 % от общего объема услуг в области права и бухгалтерского учета.
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узбекистан рост спрос бухгалтерия услуги
узбекистан рост спрос бухгалтерия услуги
В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика
В январе – мае 2025-го объем оказанных в республике рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1056,5 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Узбекистане значительно вырос спрос на услуги бухгалтеров, сообщает
Национальный комитет по статистике.
По данным статведомства, за январь – май этого года объем оказанных рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов.
"Этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, возрос на 15,4 %, или на 257,5 млрд сумов", — говорится в сообщении.
Объем услуг в области составления счетов, бухучета и финансовой ревизии (аудита), а также консультационных услуг в области налогообложения зафиксирован на уровне 738,2 млрд сум, или 69,9 % от общего объема услуг в области права и бухгалтерского учета.