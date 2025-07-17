https://uz.sputniknews.ru/20250717/uzbekistan-spros-buxgalterskie-uslugi-50598229.html

В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика

В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика

Sputnik Узбекистан

В январе-мае 2025-го объем оказанных в республике рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов

2025-07-17T15:00+0500

2025-07-17T15:00+0500

2025-07-17T15:00+0500

общество

узбекистан

статистика

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане значительно вырос спрос на услуги бухгалтеров, сообщает Национальный комитет по статистике. По данным статведомства, за январь – май этого года объем оказанных рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов. Объем услуг в области составления счетов, бухучета и финансовой ревизии (аудита), а также консультационных услуг в области налогообложения зафиксирован на уровне 738,2 млрд сум, или 69,9 % от общего объема услуг в области права и бухгалтерского учета.

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