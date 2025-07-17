https://uz.sputniknews.ru/20250717/vstrecha-izmenivshaya-istoriyu-mira-80-let-potsdamskoy-konferentsii-50559825.html

Встреча, изменившая историю мира: 80 лет Потсдамской конференции

Встреча, изменившая историю мира: 80 лет Потсдамской конференции

Sputnik Узбекистан

О последней официальной встрече лидеров "Большой тройки", итогах Потсдамской конференции и о начале "атомного противостояния" - в материале Sputnik Узбекистан.

2025-07-17T12:10+0500

2025-07-17T12:10+0500

2025-07-17T12:10+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

вторая мировая война

конференция

история

берлин

иосиф сталин

ссср

сша

великобритания

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Вторая мировая война подошла к концу. Враг повержен, но до прочного мира еще далеко: границы перемешаны, города разрушены, отношения между союзниками принимают более сложный характер, нацистские преступники ожидают своей участи, а политическое устройство капитулировавшей фашистской Германии нуждается в реформе на демократический и миролюбивый строй.После многочисленных обсуждений и переговоров точку в решении послевоенных вопросов поставили на встрече "Большой тройки" в пригороде Берлина – она вошла в историю как Потсдамская конференция и положила начало долгому пути к возрождению хрупкого мира.ОрганизацияВстреча глав правительств СССР, США и Великобритании получила кодовое название "Терминал". В своем письме президенту США Гарри Трумэну от 11 мая 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предложил провести встречу в каком-нибудь неразрушенном городе Германии, но так, чтобы он находился за пределами военной зоны СССР. Таким образом они наверняка могли бы использовать некоторое психологическое давление и намеревались диктовать собственные условия.Парадокс, но ни британцы, ни американцы быть принимающей стороной все же не захотели. В итоге генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин предложил провести конференцию в окрестностях Берлина, так как считал это "удобным и политически правильным решением". Так СССР взял на себя роль организатора одного из самых важных событий XX века.В назначенном месте, в назначенное времяКонференция проходила чуть более двух недель: с 17 июля по 2 августа. К тому времени главы на тот момент союзных держав уже встречались на Тегеранской (1943 год) и Ялтинской (февраль 1945 года) конференциях. Примечательно, что и тогда организатором выступил именно Советский Союз. На тех встречах стороны договорились о военном сотрудничестве.Теперь же было необходимо создать конкретную дорожную карту, условия для послевоенного урегулирования.Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую, после смерти Рузвельта, — Гарри Трумэн, английскую — сначала премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июня после победы на парламентских выборах — Клемент Эттли.На уровне глав МИД советскую сторону представлял министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, США — Джеймс Бирнс, Великобританию — до 25 июля Энтони Иден, а с 28 июля — Эрнест Бевин.Большая работа также легла на плечи послов, дипломатов, руководителей военных ведомств, начальников штабов и различных помощников. Официально общее число участников неизвестно, но по разным источникам можно судить, что скорее всего оно составляло порядка 500 человек. Со слов Уинстона Черчилля, только журналистов насчитывалось около 180.Политические торгиПовестка была обширной. В список обсуждаемых проблем вошли вопросы демилитаризации и денацификации Германии, о судьбе Австрии и Польши, заключении мирных договоров и членства в ООН, подопечных территориях, о распределении границ и репараций, о суде над военными преступниками, войне против Японии, о пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии, переселении немецкого населения из Польши, Чехословакии и Венгрии.Как затем вспоминал присутствовавший на совещании маршал Советского Союза Георгий Жуков, конференция проходила довольно напряженно. Номинальные союзники, очевидно, начали "дружить" против СССР.По итогу переговоров стороны приняли ряд основных решений.Программа четырех "Д"Для сдерживания Германии и чтобы не допустить нового образования единого военного устройства, была принята программа четырех "Д": денацификация, демилитаризация, демонополизация и демократизация. Германию поделили на 4 оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и французскую.Все вооруженные силы, ВПК подлежали ликвидации, национал-социалистическая партия и ее организации — закрытию, нацистская и милитаристская пропаганда — уничтожению. Военно-морской флот поделили между странами-победительницами после того, как советская сторона не поддержала предложение англичан потопить все немецкие корабли.При этом стороны отметили, что не намерены "уничтожать и ввергать в рабство немецкий народ". Наоборот, в стране планировали учредить органы самоуправления, что подчеркивало желание трех союзников перевести ее на демократическую основу.Также была определена польско-германская граница по линии Одер – Западная Нейсе. Кроме того, СССР обязался отдать часть полученных репараций Польше.Советскому союзу с прилегающими территориями отошел город Кенигсберг (ныне Калининград).Немецкое население репатриировали из Польши, Чехословакии и Венгрии, чтобы оно не стало "Троянским конем" или козлом отпущения для местных жителей.Нацистских преступников решили предать Международному трибуналу.Кроме того, по итогу конференции стороны договорились создать Совет министров иностранных дел (СМИД). Главы МИД СССР, США, Англии, Китая и Франции вошли в состав Совбеза. Совет должен был составить мирные договоры для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также решить вопросы "мирного урегулирования для Германии".Что с Японией?На конференции США и Англия хотели добиться подтверждения от Сталина, что СССР будет участвовать в войне против Японии. Для них участие Красной Армии было 100% гарантией победы.У СССР был свой расчет: Сталин планировал вернуть суверенитет СССР над южными Курилами и расплатиться с японцами за оккупацию Дальнего Востока во время русско-японской войны 1904-1905 годов.Тем временем США вынашивали план по испытанию первого ядерного оружия…"Набивают себе цену" - истоки холодной войныНовый фактор менял все представление о достигнутом мире. После конференции Трумэн завуалировано намекнул Сталину о наличии бомбы "необычайно большой силы". Сталин сделал вид, что не понял, о чем идет речь, чем привел в замешательство наблюдавших за его реакцией людей.США планировали использовать наличие ядерной бомбы в некоторых "международных переговорах" с СССР в качестве рычага давления.Присутствовавший на совещании маршал Советского Союза Жуков вспоминает:Таким образом, первая попытка американского "атомного шантажа" не увенчалась успехом. Позже Трумэн прикажет сбросить атомную бомбу на Японию, но только после того, как он покинет Потсдам. Спустя время, 6 и 9 августа 1945 года США впервые в истории применят ядерное оружие против мирных густонаселенных городов Японии – Хиросимы и Нагасаки.ИтогиОтношения между союзниками давали трещину, результаты переговоров оказались противоречивыми. Тем не менее совместная работа по устранению причин и последствий Второй мировой войны все же велась. Была создана ООН, на которую тогда возлагали большие надежды по недопущению новых конфликтов между странами. СССР тогда верил, что решения по итогам конференции все-таки будут служить народам ради мировой безопасности, и сам делал для этого все возможное.

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