https://uz.sputniknews.ru/20250718/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-nedelyu-10-naselennyx-punktov-minoborony-50646060.html
Российские военные освободили за неделю 10 населенных пунктов — Минобороны
Российские военные освободили за неделю 10 населенных пунктов — Минобороны
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ опубликовало сводку с 12 по 18 июля, в которой говорится об освобожденных российскими военными населенных пунктах и потерях ВСУ.
2025-07-18T17:12+0500
2025-07-18T17:12+0500
2025-07-18T17:22+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщили в Минобороны РФ.В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю.Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское в Запорожской области.Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
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спецоперация россия украина всу сво минобороны безопасность
спецоперация россия украина всу сво минобороны безопасность
Российские военные освободили за неделю 10 населенных пунктов — Минобороны
17:12 18.07.2025 (обновлено: 17:22 18.07.2025)
Минобороны РФ опубликовало сводку с 12 по 18 июля, в которой говорится об освобожденных российскими военными населенных пунктах и потерях ВСУ.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", — говорится в недельной сводке МО РФ.
В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", — отмечает Минобороны РФ.
Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское в Запорожской области.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", — говорится в сообщении ведомства.
Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.
Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии", — сообщили в Минобороны.