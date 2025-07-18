https://uz.sputniknews.ru/20250718/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-nedelyu-10-naselennyx-punktov-minoborony-50646060.html

Российские военные освободили за неделю 10 населенных пунктов — Минобороны

Российские военные освободили за неделю 10 населенных пунктов — Минобороны

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ опубликовало сводку с 12 по 18 июля, в которой говорится об освобожденных российскими военными населенных пунктах и потерях ВСУ.

2025-07-18T17:12+0500

2025-07-18T17:12+0500

2025-07-18T17:22+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщили в Минобороны РФ.В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю.Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское в Запорожской области.Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

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