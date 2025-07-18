https://uz.sputniknews.ru/20250718/uzbekistan-afganistan-pakistan-podpisali-soglashenie-razrabotka-teo-transafganskoy-jd-50616253.html

Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о разработке ТЭО Трансафганской ж/д

Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о разработке ТЭО Трансафганской ж/д

Sputnik Узбекистан

Подписание документа способствует, главным образом, ускорению реализации проекта и созданию единого транспортного хаба Евразии, а также углублению многостороннего развития отношений между государствами.

2025-07-18T10:01+0500

2025-07-18T10:01+0500

2025-07-18T10:16+0500

бахтиёр саидов

транспортный коридор

трансафганская железная дорога

узбекистан

афганистан

пакистан

соглашение

транспорт

логистика

торговля

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Кабуле состоялась первая встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана, в ходе которой было подписано трехстороннее рамочное межправительственное соглашение о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железнодорожной линии по маршруту Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Соглашение было подписано между министерством транспорта Узбекистана, министерством общественных работ Афганистана и министерством железных дорог Пакистана. В соответствии с документом, заказчиком всех работ, связанных с разработкой ТЭО проекта, определен головной трехсторонний проектный офис, созданный в Ташкенте.В рамках проекта к настоящему времени странами-участницами проведены процедуры внутригосударственных согласований, состоялись несколько встреч в формате видеоконференций между железнодорожными администрациями трех стран.В ведомстве отметили, что подписание документа способствует главным образом ускорению реализации проекта и созданию единого транспортного хаба Евразии, а также углублению многостороннего развития отношений между государствами.МИД Афганистана в свою очередь отметил, что соглашение знаменует собой важную веху в трехсторонних усилиях по развитию стратегического железнодорожного коридора, соединяющего Центральную и Южную Азию. Прогресс в реализации проекта замедлился из-за нехватки финансирования и сохраняющихся политических сложностей в Афганистане.По мнению главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидова, этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты. В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству Трансафганской железной дороги. А осенью того же года АО "Узбекистон темир йуллари" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов.По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около $5 млрд новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.Для справки: 18 июля 2023 года в городе Исламабад представителями трех стран-участниц был согласован окончательный маршрут Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи железнодорожной линии "Узбекистан – Афганистан – Пакистан". В том же году совместно с АО "Боштранслойиха" и компании E&Y (big four) было разработано предварительное ТЭО.

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