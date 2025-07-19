https://uz.sputniknews.ru/20250719/kyrgyzstan-ratifitsiroval-dogovor-o-styke-granits-s-tadjikistanom-i-uzbekistanom-50647672.html

Кыргызстан ратифицировал договор о стыке границ с Таджикистаном и Узбекистаном

Кыргызстан ратифицировал договор о стыке границ с Таджикистаном и Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на встрече в Худжанде в конце марта подписали договор о точке стыка госграниц. Место стыка границ расположено в Ферганской долине и соединяет Согдийскую, Ферганскую и Баткенскую области.

2025-07-19T09:48+0500

2025-07-19T09:48+0500

2025-07-19T09:52+0500

узбекистан

кыргызстан

ратификация

таджикистан

садыр жапаров

подписание документов

граница

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал договор о точке стыка границ с Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы КР.Отмечается, что документ был одобрен парламентом Кыргызстана 25 июня. Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, исходящих из текста договора. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 31 марта 2025 года в городе Худжанде подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран. Главы государств в онлайн-режиме приняли участие в церемонии открытия комплекса Дружбы — трехгранной 20-метровой стелы, построенной на стыке рубежей. Стык этих границ находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана.Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20250523/tadjikistan-ratifitsiroval-dogovor-granitsa-uzbekistan-kyrgyzstan-49517380.html

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