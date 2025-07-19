https://uz.sputniknews.ru/20250719/kyrgyzstan-ratifitsiroval-dogovor-o-styke-granits-s-tadjikistanom-i-uzbekistanom-50647672.html
Кыргызстан ратифицировал договор о стыке границ с Таджикистаном и Узбекистаном
Кыргызстан ратифицировал договор о стыке границ с Таджикистаном и Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на встрече в Худжанде в конце марта подписали договор о точке стыка госграниц. Место стыка границ расположено в Ферганской долине и соединяет Согдийскую, Ферганскую и Баткенскую области.
2025-07-19T09:48+0500
2025-07-19T09:48+0500
2025-07-19T09:52+0500
узбекистан
кыргызстан
ратификация
таджикистан
садыр жапаров
подписание документов
граница
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал договор о точке стыка границ с Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы КР.Отмечается, что документ был одобрен парламентом Кыргызстана 25 июня. Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, исходящих из текста договора. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 31 марта 2025 года в городе Худжанде подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран. Главы государств в онлайн-режиме приняли участие в церемонии открытия комплекса Дружбы — трехгранной 20-метровой стелы, построенной на стыке рубежей. Стык этих границ находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана.Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20250523/tadjikistan-ratifitsiroval-dogovor-granitsa-uzbekistan-kyrgyzstan-49517380.html
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кыргызстан ратифицировал договор стык границ таджикистан узбекистан
кыргызстан ратифицировал договор стык границ таджикистан узбекистан
Кыргызстан ратифицировал договор о стыке границ с Таджикистаном и Узбекистаном
09:48 19.07.2025 (обновлено: 09:52 19.07.2025)
Главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на встрече в Худжанде в конце марта подписали историческое соглашение о точке стыка госграниц. Место стыка границ расположено в Ферганской долине и соединяет Согдийскую, Ферганскую и Баткенскую области.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал договор о точке стыка границ с Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы КР.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех государств, подписанного 31 марта 2025 года в городе Худжанд", – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был одобрен парламентом Кыргызстана 25 июня. Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, исходящих из текста договора.
Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 31 марта 2025 года в городе Худжанде подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран.
Главы государств в онлайн-режиме приняли участие в церемонии открытия комплекса Дружбы — трехгранной 20-метровой стелы, построенной на стыке рубежей. Стык этих границ находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана.
Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.