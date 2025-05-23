https://uz.sputniknews.ru/20250523/tadjikistan-ratifitsiroval-dogovor-granitsa-uzbekistan-kyrgyzstan-49517380.html

Таджикистан ратифицировал договор о границе с Узбекистаном и Кыргызстаном

Таджикистан ратифицировал договор о границе с Узбекистаном и Кыргызстаном

Sputnik Узбекистан

Историческое соглашение подписали 31 марта 2025 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и кыргызский лидер Садыр Жапаров.

2025-05-23T17:36+0500

2025-05-23T17:36+0500

2025-05-23T17:48+0500

узбекистан

таджикистан

кыргызстан

граница

центральная азия

подписание документов

ратификация

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На очередном заседании первой сессии нижней палаты парламента Таджикистана был ратифицирован межгосударственный Договор между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех государств. Об этом сообщает пресс-служба парламента Таджикистана.Следует отметить, это историческое соглашение было подписано 31 марта нынешнего года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым. Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в ХуджандеВ рамках саммита в Согде также была подписана Худжандская декларация о вечной дружбе между тремя странами, соглашение о точке стыка границ трех республик, протокол об обмене ратификационными грамотами договора о союзничестве.В ходе мероприятия также был открыт "Комплекс дружбы" на границе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — памятник, символизирующий прочные и добрососедские отношения народов Центральной Азии. Стоит отметить, что когда республики входили в состав Советского Союза, их границы были административными и не были оформлены юридически.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html

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