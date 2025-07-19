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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250719/soglashenie-elektronnaya-torgovlya-tovary-eaes-mogut-podpisat-do-kontsa-2025-goda-50655094.html
Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года
Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года
Sputnik Узбекистан
Основная задача соглашения – установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза.
2025-07-19T12:48+0500
2025-07-19T12:56+0500
еаэс и узбекистан
торговля
еаэс
соглашение
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе может быть подписано до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.На площадке Евразийской экономической комиссии состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.Участники обсудили остававшиеся разногласия в части особенностей общесоюзного регулирования взаимной электронной торговли товарами, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, подходов по применению электронного документооборота, основ единого понятийного аппарата, условий оборота цифровых товаров.С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года.Соглашение разработано в рамках реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.
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еаэс соглашение электронная торговля еэк
еаэс соглашение электронная торговля еэк

Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года

12:48 19.07.2025 (обновлено: 12:56 19.07.2025)
© Unsplash/Campaign CreatorsЭлектронная торговля в интернете.
Электронная торговля в интернете. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2025
© Unsplash/Campaign Creators
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Основная задача соглашения – установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе может быть подписано до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
На площадке Евразийской экономической комиссии состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.
Участники обсудили остававшиеся разногласия в части особенностей общесоюзного регулирования взаимной электронной торговли товарами, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, подходов по применению электронного документооборота, основ единого понятийного аппарата, условий оборота цифровых товаров.

"Основная задача соглашения – установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза. Это позволит обеспечить свободу передвижения товаров и сопутствующих услуг, что в свете стремительной цифровизации даст значительный импульс для роста экономик всех наших стран", – отметили в ЕЭК.

С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года.
Соглашение разработано в рамках реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.
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