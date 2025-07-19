https://uz.sputniknews.ru/20250719/soglashenie-elektronnaya-torgovlya-tovary-eaes-mogut-podpisat-do-kontsa-2025-goda-50655094.html

Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года

Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года

Sputnik Узбекистан

Основная задача соглашения – установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза.

2025-07-19T12:48+0500

2025-07-19T12:48+0500

2025-07-19T12:56+0500

еаэс и узбекистан

торговля

еаэс

соглашение

подписание документов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0827c2e0b00ad13e2c355812c42c4643.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе может быть подписано до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.На площадке Евразийской экономической комиссии состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.Участники обсудили остававшиеся разногласия в части особенностей общесоюзного регулирования взаимной электронной торговли товарами, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, подходов по применению электронного документооборота, основ единого понятийного аппарата, условий оборота цифровых товаров.С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года.Соглашение разработано в рамках реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс соглашение электронная торговля еэк