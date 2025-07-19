https://uz.sputniknews.ru/20250719/tseir-rynok-nedvijimosti-uzbekistana-vyros-50652583.html

ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%

ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%

Sputnik Узбекистан

Рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.

2025-07-19T10:51+0500

2025-07-19T10:51+0500

2025-07-19T11:15+0500

недвижимость

узбекистан

ташкент

жилье

цены

экономика

аренда

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По итогам первого полугодия 2025 года на рынке недвижимости Узбекистана продажи выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 136,5 тыс. единиц жилья. Об этом сообщает ЦЭИР.Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года.Согласно обзору, рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.По итогам июня месяца было зарегистрировано 21 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.В июне текущего года средняя рыночная стоимость жилья на вторичном рынке в Узбекистане увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.В годовом выражении рост составил 1,8%, что отражает сохраняющуюся устойчивость данного сектора недвижимости на фоне замедления краткосрочной динамики.На уровне регионов Джизакская область сохраняет лидерство по годовому темпу роста цен (11,7%), несмотря на умеренное снижение средней стоимости в июне (-1,3%). При этом положительная динамика в годовом выражении зафиксирована в Сурхандарьинской (10,9%), Хорезмской (7,3%) и Наманганской (7,1%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (9,3%), что указывает на сохраняющийся спрос на вторичное жилье в этих регионах.В то же время в Ташкенте, наиболее активном рынке страны, в годовом выражении зафиксировано снижение средней стоимости на вторичное жилье на 4,8%, тогда как цены в сегменте новостроек уменьшились лишь на 1,6%.С июня прошлого года наибольшее снижение цен на вторичном рынке жилья в столице отмечено в Мирзо-Улугбекском (-7,6%), Яшнабадском (-7,3%) и Чиланзарском (-6,9%) районах.В сегменте первичного жилья наиболее выраженное снижение стоимости в годовом выражении наблюдалось в Учтепинском (-9,7%), Юнусабадском (-8,8%) и Шайхантахурском (-7,7%) районах.Что касается рынка аренды жилья в Ташкенте, то в июне он показал стабильность –средняя ставка осталась на уровне предыдущих месяцев и составила $8,1 за квадратный метр.Наиболее высокие арендные ставки по-прежнему сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.В годовом выражении средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 2,6%. Наибольшее снижение ставок зафиксировано в Учтепинском, Яшнабадском и Чиланзарском районах.Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20250307/kak-izmenilsya-spros-na-pokupku-arendu-jilya-v-uzbekistane-s-nachala-goda-48281008.html

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