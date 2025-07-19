https://uz.sputniknews.ru/20250719/tseir-rynok-nedvijimosti-uzbekistana-vyros-50652583.html
ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%
ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%
Sputnik Узбекистан
Рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
2025-07-19T10:51+0500
2025-07-19T10:51+0500
2025-07-19T11:15+0500
недвижимость
узбекистан
ташкент
жилье
цены
экономика
аренда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/11/48453495_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4e24a23b0e2b4f8ae1ea7932fa89c760.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По итогам первого полугодия 2025 года на рынке недвижимости Узбекистана продажи выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 136,5 тыс. единиц жилья. Об этом сообщает ЦЭИР.Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года.Согласно обзору, рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.По итогам июня месяца было зарегистрировано 21 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.В июне текущего года средняя рыночная стоимость жилья на вторичном рынке в Узбекистане увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.В годовом выражении рост составил 1,8%, что отражает сохраняющуюся устойчивость данного сектора недвижимости на фоне замедления краткосрочной динамики.На уровне регионов Джизакская область сохраняет лидерство по годовому темпу роста цен (11,7%), несмотря на умеренное снижение средней стоимости в июне (-1,3%). При этом положительная динамика в годовом выражении зафиксирована в Сурхандарьинской (10,9%), Хорезмской (7,3%) и Наманганской (7,1%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (9,3%), что указывает на сохраняющийся спрос на вторичное жилье в этих регионах.В то же время в Ташкенте, наиболее активном рынке страны, в годовом выражении зафиксировано снижение средней стоимости на вторичное жилье на 4,8%, тогда как цены в сегменте новостроек уменьшились лишь на 1,6%.С июня прошлого года наибольшее снижение цен на вторичном рынке жилья в столице отмечено в Мирзо-Улугбекском (-7,6%), Яшнабадском (-7,3%) и Чиланзарском (-6,9%) районах.В сегменте первичного жилья наиболее выраженное снижение стоимости в годовом выражении наблюдалось в Учтепинском (-9,7%), Юнусабадском (-8,8%) и Шайхантахурском (-7,7%) районах.Что касается рынка аренды жилья в Ташкенте, то в июне он показал стабильность –средняя ставка осталась на уровне предыдущих месяцев и составила $8,1 за квадратный метр.Наиболее высокие арендные ставки по-прежнему сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.В годовом выражении средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 2,6%. Наибольшее снижение ставок зафиксировано в Учтепинском, Яшнабадском и Чиланзарском районах.Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20250307/kak-izmenilsya-spros-na-pokupku-arendu-jilya-v-uzbekistane-s-nachala-goda-48281008.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/11/48453495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c5007af2eba928831579f38f96278e2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аренда жилье недвижимость обзор цэир ташкент рынок недвижимости
аренда жилье недвижимость обзор цэир ташкент рынок недвижимости
ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%
10:51 19.07.2025 (обновлено: 11:15 19.07.2025)
Рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
По итогам первого полугодия 2025 года на рынке недвижимости Узбекистана продажи выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 136,5 тыс. единиц жилья. Об этом сообщает
ЦЭИР.
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года.
Согласно обзору, рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
По итогам июня месяца было зарегистрировано 21 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"Региональная динамика на рынке недвижимости по итогам первого полугодия демонстрирует устойчивость. Наибольший рост активности отмечен в Джизакской – 29,9%, Навоийской – 18,3% и Сурхандарьинской – 17,7% областях. При этом некоторое снижение объемов сделок было отмечено в Ташкентской области (-2,6%)", – говорится в обзоре.
В июне текущего года средняя рыночная стоимость жилья на вторичном рынке в Узбекистане увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В годовом выражении рост составил 1,8%, что отражает сохраняющуюся устойчивость данного сектора недвижимости на фоне замедления краткосрочной динамики.
На уровне регионов Джизакская область сохраняет лидерство по годовому темпу роста цен (11,7%), несмотря на умеренное снижение средней стоимости в июне (-1,3%). При этом положительная динамика в годовом выражении зафиксирована в Сурхандарьинской (10,9%), Хорезмской (7,3%) и Наманганской (7,1%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (9,3%), что указывает на сохраняющийся спрос на вторичное жилье в этих регионах.
В то же время в Ташкенте, наиболее активном рынке страны, в годовом выражении зафиксировано снижение средней стоимости на вторичное жилье на 4,8%, тогда как цены в сегменте новостроек уменьшились лишь на 1,6%.
С июня прошлого года наибольшее снижение цен на вторичном рынке жилья в столице отмечено в Мирзо-Улугбекском (-7,6%), Яшнабадском (-7,3%) и Чиланзарском (-6,9%) районах.
В сегменте первичного жилья наиболее выраженное снижение стоимости в годовом выражении наблюдалось в Учтепинском (-9,7%), Юнусабадском (-8,8%) и Шайхантахурском (-7,7%) районах.
Что касается рынка аренды жилья в Ташкенте, то в июне он показал стабильность –средняя ставка осталась на уровне предыдущих месяцев и составила $8,1 за квадратный метр.
Наиболее высокие арендные ставки по-прежнему сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.
В годовом выражении средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 2,6%. Наибольшее снижение ставок зафиксировано в Учтепинском, Яшнабадском и Чиланзарском районах.
Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.