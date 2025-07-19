https://uz.sputniknews.ru/20250719/v-samarkande-musornyy-poligon-prevraschayut-v-zavod-po-vyrabotke-elektroenergii-50657619.html

В Самарканде мусорный полигон превращают в завод по выработке электроэнергии

В Самарканде мусорный полигон превращают в завод по выработке электроэнергии

Sputnik Узбекистан

По расчетам экспертов завод сможет перерабатывать до 1,5 тысячи тонн отходов в сутки, вырабатывая при этом около 240 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в год. На предприятии планируется создать до 200 рабочих мест.

2025-07-19T18:02+0500

2025-07-19T18:02+0500

2025-07-19T18:30+0500

узбекистан

электроэнергия

самарканд

завод

переработка отходов

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На территории бывшего мусорного полигона в поселке городского типа Хишрау стартовало строительство завода по производству электроэнергии методом термической переработки отходов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Первый камень в основание будущего предприятия уже заложен. Проект реализует китайская экологическая компания Shanghai SUS Environment LLC, которая инвестировала в него 150 миллионов долларов.Завод будет построен на участке площадью 15 гектаров, и, по расчетам экспертов, он сможет перерабатывать до 1,5 тысячи тонн отходов в сутки, вырабатывая при этом около 240 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в год. На предприятии планируется создать до 200 рабочих мест.Новость о запуске строительства обрадовала и жителей окрестной махалли "Навруз", чьи дома раньше страдали от постоянного присутствия мусора и резкого запаха.Как отметил Шерали Искандаров, реализуемый проект по превращению отходов в ресурс способен приносить реальную пользу. В случае успеха он может стать примером для других регионов страны, где проблема утилизации мусора стоит не менее остро.Напомним, что аналогичные заводы, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, до 2027 года должны появиться в Ташкентской, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях.

https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-zavod-pererabotka-otxodi-46236908.html

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