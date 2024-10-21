https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-zavod-pererabotka-otxodi-46236908.html

В Узбекистане хотят построить ряд заводов по переработке отходов

В Узбекистане хотят построить ряд заводов по переработке отходов

Sputnik Узбекистан

В стране за счет прямых иностранных инвестиций планируют построить заводы по переработке, сжиганию отходов, а также по переработке свалочного газа.

2024-10-21T16:57+0500

2024-10-21T16:57+0500

2024-10-21T16:57+0500

узбекистан

президент узбекистана

экология

переработка отходов

общество

инвестиции

иностранные инвесторы

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Совместно с иностранными инвесторами в Узбекистане планируют открыть 8 мусоросжигательных заводов, заводы по переработке отходов и свалочного газа на Ахангаранском полигоне. О проектах подробнее рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства. Всего в реализацию плана проинвестировано порядка $1,3 млрд.В частности, построят:Как говорится в сообщении, благодаря этим проектам каждый год будут сжигать свыше 4,7 млн тонн отходов и вырабатывать 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии на сумму $97 млн. Это сэкономит 152 млн кубометров природного газа и сократит выбросы парниковых газов на 2,4 млн тонн. На данный момент в Узбекистане ежегодно перерабатывается лишь 4-5% от 14 млн тонн отходов, в атмосферу и почву попадает более 7 млн тонн парниковых газов и 43 тысячи тонн ядовитых фильтратов, которые образуются на мусорных полигонах. В республике ведется активная работа по улучшению экологической ситуации. Так, в стране появится Агентство по управлению отходами, которое станет связующим звеном между населением и предприятиями санитарной очистки по вопросам обращения с отходами. Кроме того, до конца 2024 года на 80 "грязных" предприятиях Узбекистана установят высокоэффективное оборудование, уменьшающее вредные выбросы. Помимо прочего, узбекистанцы могут зарабатывать на раздельном сборе отходов - за один пакет отсортированного мусора дается от 500 до 1,5 тыс. сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-musor-razdelnyy-sbor-keshbek-44544312.html

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