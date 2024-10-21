В Узбекистане хотят построить ряд заводов по переработке отходов
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди водителей в Екатеринбурге
© Sputnik / Павел Лисицын/
Подписаться
Пока что в стране ежегодно перерабатывается только 4–5% от 14 млн тонн отходов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Совместно с иностранными инвесторами в Узбекистане планируют открыть 8 мусоросжигательных заводов, заводы по переработке отходов и свалочного газа на Ахангаранском полигоне.
О проектах подробнее рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов по переработке бытовых отходов, производству электроэнергии и продукции из них
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов по переработке бытовых отходов, производству электроэнергии и продукции из них
© Пресс-служба президента Узбекистана
Всего в реализацию плана проинвестировано порядка $1,3 млрд.
В частности, построят:
два завода в Андижанской и Ташкентской области за счет прямых инвестиций китайской компании в размере $350 млн (будут перерабатывать 4 тысячи тонн отходов в день и вырабатывать 630 млн кВт·ч электроэнергии в год);
два завода в Самаркандской и Кашкадарьинской областях за счет инвестиций другой китайской компании в размере $310 млн (будут перерабатывать 3 тысячи тонн отходов в день и получать 480 млн кВт·ч электроэнергии в год);
один завод для Бухарской и Навоийской областей за счет средств компании из Объединенных Арабских Эмиратов в размере $200 млн (будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн отходов в день и производить 363 млн кВт·ч электроэнергии в год).
завод по выработке электроэнергии из газа на полигоне бытовых отходов в Ахангаранском районе Ташкентской области за счет средств южнокорейской компании $55 млн (мощность составит 16 МВт).
Как говорится в сообщении, благодаря этим проектам каждый год будут сжигать свыше 4,7 млн тонн отходов и вырабатывать 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии на сумму $97 млн. Это сэкономит 152 млн кубометров природного газа и сократит выбросы парниковых газов на 2,4 млн тонн.
На данный момент в Узбекистане ежегодно перерабатывается лишь 4-5% от 14 млн тонн отходов, в атмосферу и почву попадает более 7 млн тонн парниковых газов и 43 тысячи тонн ядовитых фильтратов, которые образуются на мусорных полигонах.
В республике ведется активная работа по улучшению экологической ситуации. Так, в стране появится Агентство по управлению отходами, которое станет связующим звеном между населением и предприятиями санитарной очистки по вопросам обращения с отходами. Кроме того, до конца 2024 года на 80 "грязных" предприятиях Узбекистана установят высокоэффективное оборудование, уменьшающее вредные выбросы. Помимо прочего, узбекистанцы могут зарабатывать на раздельном сборе отходов - за один пакет отсортированного мусора дается от 500 до 1,5 тыс. сумов.