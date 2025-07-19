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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250719/vs-rossii-nanesli-gruppovoy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-50657514.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому, авиаремонтному предприятию Украины, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
2025-07-19T16:20+0500
2025-07-19T16:41+0500
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
безопасность
сво
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вс россии
спецоперация
пво
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.В министерстве также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию Украины.Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований в 132-х районах.В ведомстве также сообщили, что российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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впк россия украина всу сво беспилотник аэродром спецоперация
впк россия украина всу сво беспилотник аэродром спецоперация

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны

16:20 19.07.2025 (обновлено: 16:41 19.07.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому, авиаремонтному предприятию Украины, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию Украины.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сводке.
Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований в 132-х районах.
В ведомстве также сообщили, что российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
664 самолета,
283 вертолета,
70 702 беспилотных летательных аппарата,
619 зенитных ракетных комплексов,
24 259 танков и других боевых бронированных машин,
1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня,
27 576 орудий полевой артиллерии и минометов,
38 402 единицы специальной военной автомобильной техники.
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