https://uz.sputniknews.ru/20250719/vs-rossii-nanesli-gruppovoy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-50657514.html

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны

Sputnik Узбекистан

Российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому, авиаремонтному предприятию Украины, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

2025-07-19T16:20+0500

2025-07-19T16:20+0500

2025-07-19T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.В министерстве также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию Украины.Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований в 132-х районах.В ведомстве также сообщили, что российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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