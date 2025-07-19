ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины – Минобороны
16:20 19.07.2025 (обновлено: 16:41 19.07.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому, авиаремонтному предприятию Украины, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве.
В министерстве также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию Украины.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сводке.
Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований в 132-х районах.
В ведомстве также сообщили, что российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
664 самолета,
283 вертолета,
70 702 беспилотных летательных аппарата,
619 зенитных ракетных комплексов,
24 259 танков и других боевых бронированных машин,
1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня,
27 576 орудий полевой артиллерии и минометов,
38 402 единицы специальной военной автомобильной техники.