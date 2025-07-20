https://uz.sputniknews.ru/20250720/pochemu-kofe-opasno-pit-v-jaru-50664041.html

Терапевт: почему кофе опасно пить в жару

Терапевт: почему кофе опасно пить в жару

Sputnik Узбекистан

Отрицательное свойство популярного напитка — высокая степень гастротоксичности.

2025-07-20T22:02+0500

2025-07-20T22:02+0500

2025-07-20T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

жара

кофе

опасность

сердце

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46218993_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b3a3f2f9fa83d3da517016e948d47ba2.jpg

Тонизирующий эффект кофе, за счет усиления кровообращения, порой приводит к головным болям и тошноте. Радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева объясняет опасность и вред кофейных напитков.Он рекомендовал минимизировать потребление кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонической болезнью или заболеваниями, связанными с повышенным артериальным давлением.В заключение он посоветовал не забывать про качество напитка: кофе должен быть молотый в зернах и правильно приготовленный.

https://uz.sputniknews.ru/20250715/jara-son-rekomendatsii-vrach-50539747.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кофе жара опасность терапевт