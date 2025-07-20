Терапевт: почему кофе опасно пить в жару
© Sputnik / Наталья СеливерстоваКофе капучино
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Отрицательное свойство популярного напитка — высокая степень гастротоксичности.
Тонизирующий эффект кофе, за счет усиления кровообращения, порой приводит к головным болям и тошноте. Радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева объясняет опасность и вред кофейных напитков.
"Основная опасность кофе, помимо зависимости, — это высокая степень гастротоксичности, то есть для людей, которые страдают язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта, хроническим гастритом, кофе является достаточно опасным напитком. Можно сделать его более безопасным, разбавив напиток молоком или не пить кофе натощак, не употреблять больше одной чашки в день", — рассказал специалист.
Он рекомендовал минимизировать потребление кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонической болезнью или заболеваниями, связанными с повышенным артериальным давлением.
"За счет сужения сосудов на фоне приема кофеина происходит негативное отрицательное действие, поэтому рекомендовано переходить на цикорий", — отметил Прокофьев.
В заключение он посоветовал не забывать про качество напитка: кофе должен быть молотый в зернах и правильно приготовленный.
15 июля, 22:01