https://uz.sputniknews.ru/20250720/taxmina-ikromova-zavoevala-2-zolota-universiady-50665376.html

Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады

Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады

Sputnik Узбекистан

Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине

2025-07-20T10:40+0500

2025-07-20T10:40+0500

2025-07-20T10:40+0500

спорт

узбекистан

германия

тахмина икромова

гимнастика

золотая медаль

серебро

летняя универсиада

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Художественная гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на летней Универсиаде в Германии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В упражнении с обручем Икромова набрала высший балл, взяв золото, упражнение с булавами принесло узбекистанке серебро.Тахмина Икромова также показала лучший результат в упражнении с лентой и набрав наивысшие баллы, завоевала вторую золотую медаль для себя и делегации Узбекистана на Универсиаде.Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто закончил университет в 2024 году.На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250719/vsemirnaya-letnyaya-universiada-ikromova-usmanov-serebryanye-medali-50653993.html

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