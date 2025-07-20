https://uz.sputniknews.ru/20250720/taxmina-ikromova-zavoevala-2-zolota-universiady-50665376.html
Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады
Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады
Sputnik Узбекистан
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине
2025-07-20T10:40+0500
2025-07-20T10:40+0500
2025-07-20T10:40+0500
спорт
узбекистан
германия
тахмина икромова
гимнастика
золотая медаль
серебро
летняя универсиада
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Художественная гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на летней Универсиаде в Германии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В упражнении с обручем Икромова набрала высший балл, взяв золото, упражнение с булавами принесло узбекистанке серебро.Тахмина Икромова также показала лучший результат в упражнении с лентой и набрав наивысшие баллы, завоевала вторую золотую медаль для себя и делегации Узбекистана на Универсиаде.Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто закончил университет в 2024 году.На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250719/vsemirnaya-letnyaya-universiada-ikromova-usmanov-serebryanye-medali-50653993.html
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тахмина икромова золото универсиада германия
тахмина икромова золото универсиада германия
Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Художественная гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на летней Универсиаде в Германии. Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет.
“После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде”, — говорится в сообщении.
В упражнении с обручем Икромова набрала высший балл, взяв золото, упражнение с булавами принесло узбекистанке серебро.
Тахмина Икромова также показала лучший результат в упражнении с лентой и набрав наивысшие баллы, завоевала вторую золотую медаль для себя и делегации Узбекистана на Универсиаде.
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто закончил университет в 2024 году.
На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.