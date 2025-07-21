https://uz.sputniknews.ru/20250721/mvd-uzbekistana-i-vengrii-podpisali-dorojnuyu-kartu-50677932.html
МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту
МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере внутренней и цифровой безопасности, борьбы с преступностью и подготовки кадров
2025-07-21T12:41+0500
2025-07-21T12:41+0500
2025-07-21T13:16+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik. МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту, сообщает ИА "Дунё".Подписание состоялось по итогам переговоров делегации министерства внутренних дел РУз во главе с министром Азизом Тошпулатовым с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером.Речь шла об обмене опытом, внедрении современных технологий и совместных образовательных инициативах, регулировании миграционных процессов и защите прав граждан.Венгерская сторона высоко оценила уровень безопасности граждан Узбекистана и выразила готовность к дальнейшему углублению партнерства.Министр внутренних дел Узбекистана пригласил венгерского коллегу посетить республику с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html
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мвд узбекистан венгрия дорожная карта
мвд узбекистан венгрия дорожная карта
МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту
12:41 21.07.2025 (обновлено: 13:16 21.07.2025)
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере внутренней и цифровой безопасности, борьбы с преступностью и подготовки кадров.
ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik.
МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту, сообщает
ИА "Дунё".
Подписание состоялось по итогам переговоров делегации министерства внутренних дел РУз во главе с министром Азизом Тошпулатовым с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером.
“Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере внутренней и цифровой безопасности, борьбы с преступностью, кибербезопасности и подготовки кадров”, — говорится в сообщении.
Речь шла об обмене опытом, внедрении современных технологий и совместных образовательных инициативах, регулировании миграционных процессов и защите прав граждан.
Венгерская сторона высоко оценила уровень безопасности граждан Узбекистана и выразила готовность к дальнейшему углублению партнерства.
“Итогом переговоров стало подписание "Дорожной карты" сотрудничества на 2025–2026 годы, которая предусматривает конкретные совместные проекты и мероприятия в ключевых направлениях”, — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Узбекистана пригласил венгерского коллегу посетить республику с официальным визитом.