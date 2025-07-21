https://uz.sputniknews.ru/20250721/mvd-uzbekistana-i-vengrii-podpisali-dorojnuyu-kartu-50677932.html

МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту

МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере внутренней и цифровой безопасности, борьбы с преступностью и подготовки кадров

2025-07-21T12:41+0500

2025-07-21T12:41+0500

2025-07-21T13:16+0500

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венгрия

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ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik. МВД Узбекистана и Венгрии подписали дорожную карту, сообщает ИА "Дунё".Подписание состоялось по итогам переговоров делегации министерства внутренних дел РУз во главе с министром Азизом Тошпулатовым с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером.Речь шла об обмене опытом, внедрении современных технологий и совместных образовательных инициативах, регулировании миграционных процессов и защите прав граждан.Венгерская сторона высоко оценила уровень безопасности граждан Узбекистана и выразила готовность к дальнейшему углублению партнерства.Министр внутренних дел Узбекистана пригласил венгерского коллегу посетить республику с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html

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