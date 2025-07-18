Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума
14:25 18.07.2025 (обновлено: 14:56 18.07.2025)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Обсуждаются пути углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Между Узбекистаном и Венгрией подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.
Церемония подписания документов состоялась в Будапеште в рамках юбилейного 10-го заседания Межправительственной узбекско-венгерской комиссии.
В переговорах делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.
"Особое внимание уделено реализации совместной индустриальной зоны в Ташкентской области, а также созданию условий для расширения венгерских инвестиций", — отметили в ведомстве.
По итогам переговоров были подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Заседание завершилось бизнес-форумом, на котором обсуждены перспективы участия венгерских компаний в проектах "Новый Ташкент", цифровой трансформации и инфраструктурного развития в Узбекистане.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Юбилейное заседание узбекско-венгерской Межправительственной комиссии прошло на стадионе Groupama Aréna, расположенном в столичном районе Ференцварош в Будапеште.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
По завершении дискуссий, главы делегаций ознакомились с оснащением многофункционального стадиона вместимостью около 22 000 зрителей.