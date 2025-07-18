https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html

Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума

Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума

Sputnik Узбекистан

Обсуждаются пути углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.

2025-07-18T14:25+0500

2025-07-18T14:25+0500

2025-07-18T14:56+0500

венгрия

узбекистан

меморандум

образование

промышленность

сотрудничество

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Между Узбекистаном и Венгрией подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.Церемония подписания документов состоялась в Будапеште в рамках юбилейного 10-го заседания Межправительственной узбекско-венгерской комиссии.Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией — в каких сферахВ переговорах делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проектыПо итогам переговоров были подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL. Заседание завершилось бизнес-форумом, на котором обсуждены перспективы участия венгерских компаний в проектах "Новый Ташкент", цифровой трансформации и инфраструктурного развития в Узбекистане. Юбилейное заседание узбекско-венгерской Межправительственной комиссии прошло на стадионе Groupama Aréna, расположенном в столичном районе Ференцварош в Будапеште. По завершении дискуссий, главы делегаций ознакомились с оснащением многофункционального стадиона вместимостью около 22 000 зрителей.

https://uz.sputniknews.ru/20250707/mvd-uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-50382448.html

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