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https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html
Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума
Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума
Sputnik Узбекистан
Обсуждаются пути углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.
2025-07-18T14:25+0500
2025-07-18T14:56+0500
венгрия
узбекистан
меморандум
образование
промышленность
сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Между Узбекистаном и Венгрией подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.Церемония подписания документов состоялась в Будапеште в рамках юбилейного 10-го заседания Межправительственной узбекско-венгерской комиссии.Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией — в каких сферахВ переговорах делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проектыПо итогам переговоров были подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL. Заседание завершилось бизнес-форумом, на котором обсуждены перспективы участия венгерских компаний в проектах "Новый Ташкент", цифровой трансформации и инфраструктурного развития в Узбекистане. Юбилейное заседание узбекско-венгерской Межправительственной комиссии прошло на стадионе Groupama Aréna, расположенном в столичном районе Ференцварош в Будапеште. По завершении дискуссий, главы делегаций ознакомились с оснащением многофункционального стадиона вместимостью около 22 000 зрителей.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/mvd-uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-50382448.html
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меморандум образование промкооперация узбекистан венгрия кудратов мипт
меморандум образование промкооперация узбекистан венгрия кудратов мипт

Образование и промкооперация: Узбекистан и Венгрия подписали два меморандума

14:25 18.07.2025 (обновлено: 14:56 18.07.2025)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Обсуждаются пути углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Между Узбекистаном и Венгрией подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.
Церемония подписания документов состоялась в Будапеште в рамках юбилейного 10-го заседания Межправительственной узбекско-венгерской комиссии.
Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией — в каких сферах
В переговорах делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, запуск новых проектов в промышленности, транспорте, энергетике и образовании.

"Особое внимание уделено реализации совместной индустриальной зоны в Ташкентской области, а также созданию условий для расширения венгерских инвестиций", — отметили в ведомстве.

Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты
По итогам переговоров были подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Заседание завершилось бизнес-форумом, на котором обсуждены перспективы участия венгерских компаний в проектах "Новый Ташкент", цифровой трансформации и инфраструктурного развития в Узбекистане.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Юбилейное заседание узбекско-венгерской Межправительственной комиссии прошло на стадионе Groupama Aréna, расположенном в столичном районе Ференцварош в Будапеште.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
По завершении дискуссий, главы делегаций ознакомились с оснащением многофункционального стадиона вместимостью около 22 000 зрителей.
Расширяется сотрудничество между министерствами внутренних дел Узбекистана и Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
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