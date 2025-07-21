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В Сурхандарьинской области туристических деревень стало больше — фото
В Сурхандарьинской области туристических деревень стало больше — фото
Sputnik Узбекистан
Соответствующий сертификат получила одна из махаллей региона
2025-07-21T18:15+0500
2025-07-21T18:15+0500
общество
узбекистан
сурхандарьинская область
туризм
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Махалле Нилу Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.На торжественном мероприятии с участием представителей хокимията Сариасийского района, СМИ и жителей махалли отмечалось, что эта территория является местом, где сохранились добрые традиции прошлого.Вместе с тем, здесь:Для гостей провели экскурсию по туристической деревне, включающий поезду к водопаду "Сангардак", а также в село Хонжиза. В ходе праздничного мероприятия "Ош сайли" они попробовали различные виды плова, приняли участие в его приготовлении и пообщались с местными ошпазами.
https://uz.sputniknews.ru/20241103/esche-odnomu-poselku-surxandarinskoy-oblasti-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-46440506.html
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сурхандарьинская область туристическая деревня махалля сертификат
сурхандарьинская область туристическая деревня махалля сертификат

В Сурхандарьинской области туристических деревень стало больше — фото

18:15 21.07.2025
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
© Uzbektourism.uz
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Соответствующий сертификат получила одна из махаллей региона.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Махалле Нилу Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
© Uzbektourism.uz
“Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня", — говорится в сообщении.
На торжественном мероприятии с участием представителей хокимията Сариасийского района, СМИ и жителей махалли отмечалось, что эта территория является местом, где сохранились добрые традиции прошлого.
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
© Uzbektourism.uz
Вместе с тем, здесь:
открыли 21 семейный гостевой дом для местных и иностранных туристов;
наладили оказание более 15 видов услуг;
установили банкоматы;
заасфальтировали улицы.
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
© Uzbektourism.uz
“Туристы, прибывшие в Нилу, могут совершать конные прогулки на лоне прекрасной природы и наслаждаться целебным верблюжьим молоком”, — говорится в сообщении.
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
© Uzbektourism.uz
Для гостей провели экскурсию по туристической деревне, включающий поезду к водопаду "Сангардак", а также в село Хонжиза.
© Uzbektourism.uzКомитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Комитетом по туризму махалле Нилу Сурхандарьинской области был вручен сертификат о присвоении статуса "Туристическая деревня".
© Uzbektourism.uz
В ходе праздничного мероприятия "Ош сайли" они попробовали различные виды плова, приняли участие в его приготовлении и пообщались с местными ошпазами.
Деревне Сина присвоен статус Туристическая деревня - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2024
Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"
3 ноября 2024, 12:01
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