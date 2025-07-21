https://uz.sputniknews.ru/20250721/v-surxandarinskoy-oblasti-turisticheskix-dereven-stalo-bolshe--foto-50686232.html

В Сурхандарьинской области туристических деревень стало больше — фото

В Сурхандарьинской области туристических деревень стало больше — фото

Sputnik Узбекистан

Соответствующий сертификат получила одна из махаллей региона

2025-07-21T18:15+0500

2025-07-21T18:15+0500

2025-07-21T18:15+0500

общество

узбекистан

сурхандарьинская область

туризм

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Махалле Нилу Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.На торжественном мероприятии с участием представителей хокимията Сариасийского района, СМИ и жителей махалли отмечалось, что эта территория является местом, где сохранились добрые традиции прошлого.Вместе с тем, здесь:Для гостей провели экскурсию по туристической деревне, включающий поезду к водопаду "Сангардак", а также в село Хонжиза. В ходе праздничного мероприятия "Ош сайли" они попробовали различные виды плова, приняли участие в его приготовлении и пообщались с местными ошпазами.

https://uz.sputniknews.ru/20241103/esche-odnomu-poselku-surxandarinskoy-oblasti-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-46440506.html

узбекистан

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область туристическая деревня махалля сертификат