https://uz.sputniknews.ru/20250721/vypolnenie-resheniy-soveta-inostrannyx-investorov-prezident-ruz-plan-deystviy-50679814.html
Решения Совета иностранных инвесторов: президент РУз утвердил план действий по выполнению
Решения Совета иностранных инвесторов: президент РУз утвердил план действий по выполнению
Sputnik Узбекистан
Совету иностранных инвесторов предоставлено право создавать при нем рабочие группы по направлениям, а также привлекать в них руководителей (работников) министерств и ведомств
2025-07-21T13:51+0500
2025-07-21T13:51+0500
2025-07-21T13:51+0500
общество
иностранные инвесторы
постановление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил План действий по реализации предложений и инициатив, выдвинутых в рамках третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана, состоявшегося 11 июня 2025 года.Документом также утвержден обновленный состав узбекской стороны Совета иностранных инвесторов.В качестве негосударственной некоммерческой организации будет образован Секретариат Совета, в его состав привлекут международные финансовые институты.Секретариат Совета будет напрямую взаимодействовать с иностранными инвесторами для разработки предложений об улучшении инвестиционной среды, а также оказывать содействие в привлечении инвестиционных средств для реализации проектов.Документ предусматривает:Также в нем определены конкретные сроки реализации и ответственные исполнители.Республиканские органы исполнительной власти и хозяйственные объединения обязаны обеспечить качественную, полную и своевременную реализацию всех предложений и инициатив, закрепленных в плане действий.
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президент узбекистана план действий
президент узбекистана план действий
Решения Совета иностранных инвесторов: президент РУз утвердил план действий по выполнению
Совету иностранных инвесторов предоставлено право создавать при нем рабочие группы по направлениям, а также привлекать в них руководителей (работников) министерств и ведомств.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил
План действий по реализации предложений и инициатив, выдвинутых в рамках третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана, состоявшегося 11 июня 2025 года.
Документом также утвержден обновленный состав узбекской стороны Совета иностранных инвесторов.
“При этом предоставить Совету иностранных инвесторов (далее – Совет) право на создание при нем рабочих групп по направлениям, а также привлечение в их состав руководителей (работников) министерств и ведомств”, — говорится в тексте постановления.
В качестве негосударственной некоммерческой организации будет образован Секретариат Совета, в его состав привлекут международные финансовые институты.
Секретариат Совета будет напрямую взаимодействовать с иностранными инвесторами для разработки предложений об улучшении инвестиционной среды, а также оказывать содействие в привлечении инвестиционных средств для реализации проектов.
Документ предусматривает:
совершенствование деятельности Секретариата Совета и рабочих групп;
внедрение информационной системы "Единая инвестиционная платформа";
утверждение механизмов и графика осуществления интеграции информационных систем, посредством которых оказываются госуслуги, с информационной системой "Единая инвестиционная платформа".
Также в нем определены конкретные сроки реализации и ответственные исполнители.
Республиканские органы исполнительной власти и хозяйственные объединения обязаны обеспечить качественную, полную и своевременную реализацию всех предложений и инициатив, закрепленных в плане действий.