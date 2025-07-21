https://uz.sputniknews.ru/20250721/vypolnenie-resheniy-soveta-inostrannyx-investorov-prezident-ruz-plan-deystviy-50679814.html

Решения Совета иностранных инвесторов: президент РУз утвердил план действий по выполнению

Решения Совета иностранных инвесторов: президент РУз утвердил план действий по выполнению

Sputnik Узбекистан

Совету иностранных инвесторов предоставлено право создавать при нем рабочие группы по направлениям, а также привлекать в них руководителей (работников) министерств и ведомств

2025-07-21T13:51+0500

2025-07-21T13:51+0500

2025-07-21T13:51+0500

общество

иностранные инвесторы

постановление

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил План действий по реализации предложений и инициатив, выдвинутых в рамках третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана, состоявшегося 11 июня 2025 года.Документом также утвержден обновленный состав узбекской стороны Совета иностранных инвесторов.В качестве негосударственной некоммерческой организации будет образован Секретариат Совета, в его состав привлекут международные финансовые институты.Секретариат Совета будет напрямую взаимодействовать с иностранными инвесторами для разработки предложений об улучшении инвестиционной среды, а также оказывать содействие в привлечении инвестиционных средств для реализации проектов.Документ предусматривает:Также в нем определены конкретные сроки реализации и ответственные исполнители.Республиканские органы исполнительной власти и хозяйственные объединения обязаны обеспечить качественную, полную и своевременную реализацию всех предложений и инициатив, закрепленных в плане действий.

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2025

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президент узбекистана план действий