https://uz.sputniknews.ru/20250722/eaeu-jd-perevozki-sifrovizatsiya-50695507.html
В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной
В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной
Sputnik Узбекистан
Результатом станет упрощение процедур и снижение издержек для бизнеса, максимальное ускорение движения товаров
2025-07-22T14:30+0500
2025-07-22T14:30+0500
2025-07-22T14:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
цифровизация
железная дорога
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В ЕАЭС в 2025 году планируют постепенно расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной, сообщает пресс-служба ЕЭК.О наращивании объемов железнодорожных грузоперевозок с применением цифровых транспортных документов в странах Союза рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.Ранее о важности цифровизации всех возможных отраслей экономики неоднократно говорили лидеры стран "пятерки".Значимость проводимой ЕЭК работы по цифровизации транспортных коридоров подчеркнули и президенты стран-наблюдателей при ЕАЭС, на июньском саммите в Минске. Так, глава Ирана Масуд Пезешкиан отметил необходимость создания "инфраструктуры для укрепления сотрудничества в области цифровых технологий и содействия обмену информацией и новым видам торговли".А президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отдельно остановился на активном участии страны "в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как Евразийский агроэкспресс, развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка".В этом контексте деятельность ЕЭК в части цифровизации грузовых железнодорожных перевозок выступает в качестве живого примера соответствующей практической работы, результатом которой является как упрощение процедур и снижение издержек для бизнеса, так и максимальное ускорение движения товаров.В частности, между ОАО "Российские железные дороги" и государственным объединением "Белорусская железная дорога" за последние несколько лет достигнут уровень обмена электронными данными не менее 90%, а между казахстанской АО "НК "КТЖ" и железнодорожными перевозчиками России и Кыргызстана этот показатель превысил 80%.По итогам 2024 года объем перевозок РФ по электронным документам составил 90% с Беларусью и 79% с Казахстаном.Министр также отметил работу по переходу на электронные товаросопроводительные документы.В настоящее время проводится межгосударственное тестирование с целью введения в действие общего таможенного процесса "обеспечение обмена электронными документами и/или сведениями между таможенными органами государств-членов ЕАЭС в процессе контроля перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита".Подписание в декабре 2024-го Соглашения о взаимодействии удостоверяющих центров железнодорожных перевозчиков России и Китая по выпуску сертификатов для осуществления трансграничного электронного документооборота обеспечит применение электронной подписи между ж/д двух стран.В конце декабря прошлого года запустили тестовые безбумажные перевозки между ОАО "РЖД" и ГК "Китайские железные дороги" через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия в экспортно-импортном сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20250721/zaschita-prav-potrebiteley-eaeu-50681811.html
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еаэс железная дорога перевозки электронная накладная
еаэс железная дорога перевозки электронная накладная
В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной
Результатом станет упрощение процедур и снижение издержек для бизнеса, максимальное ускорение движения товаров.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik
. В ЕАЭС в 2025 году планируют постепенно расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
О наращивании объемов железнодорожных грузоперевозок с применением цифровых транспортных документов в странах Союза рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Ранее о важности цифровизации всех возможных отраслей экономики неоднократно говорили лидеры стран "пятерки".
Значимость проводимой ЕЭК работы по цифровизации транспортных коридоров подчеркнули и президенты стран-наблюдателей при ЕАЭС, на июньском саммите в Минске. Так, глава Ирана Масуд Пезешкиан отметил необходимость создания "инфраструктуры для укрепления сотрудничества в области цифровых технологий и содействия обмену информацией и новым видам торговли".
А президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отдельно остановился на активном участии страны "в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как Евразийский агроэкспресс, развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка".
В этом контексте деятельность ЕЭК в части цифровизации грузовых железнодорожных перевозок выступает в качестве живого примера соответствующей практической работы, результатом которой является как упрощение процедур и снижение издержек для бизнеса, так и максимальное ускорение движения товаров.
"К 2024 году государства-члены ЕАЭС обеспечили переход на цифровые транспортные документы при железнодорожных перевозках между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией", – отметил Слепнев.
В частности, между ОАО "Российские железные дороги" и государственным объединением "Белорусская железная дорога" за последние несколько лет достигнут уровень обмена электронными данными не менее 90%, а между казахстанской АО "НК "КТЖ" и железнодорожными перевозчиками России и Кыргызстана этот показатель превысил 80%.
По итогам 2024 года объем перевозок РФ по электронным документам составил 90% с Беларусью и 79% с Казахстаном.
Министр также отметил работу по переходу на электронные товаросопроводительные документы.
В настоящее время проводится межгосударственное тестирование с целью введения в действие общего таможенного процесса "обеспечение обмена электронными документами и/или сведениями между таможенными органами государств-членов ЕАЭС в процессе контроля перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита".
"Помимо цифровизации железнодорожных грузоперевозок между государствами-членами ЕАЭС ведется активная работа с КНР. Объем корректных электронных сообщений между железнодорожными перевозчиками России и Китая по итогам 2024 года составил 90%. Между казахстанскими и китайскими железными дорогами показатель полноты и качества данных, подлежащих электронному обмену, достиг 80-90%", – добавил министр по торговле ЕЭК.
Подписание в декабре 2024-го Соглашения о взаимодействии удостоверяющих центров железнодорожных перевозчиков России и Китая по выпуску сертификатов для осуществления трансграничного электронного документооборота обеспечит применение электронной подписи между ж/д двух стран.
В конце декабря прошлого года запустили тестовые безбумажные перевозки между ОАО "РЖД" и ГК "Китайские железные дороги" через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия в экспортно-импортном сообщении.
"В 2025 году планируется постепенное расширение географии перевозок, которые будут оформляться электронной накладной", — сказал Андрей Слепнев.