https://uz.sputniknews.ru/20250722/kak-zastavit-sebya-rabotat-v-jaru-50693177.html

Врач: Как заставить себя работать в жару

Врач: Как заставить себя работать в жару

Sputnik Узбекистан

Организм тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов

2025-07-22T22:01+0500

2025-07-22T22:01+0500

2025-07-22T22:01+0500

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работа

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Снижение работоспособности в жару обусловлено психологическими и физиологическими причинами. И с тем, и с другим можно достаточно легко справиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Зухру Салпагарову.По словам специалиста, многим сложно настроиться на работу летом, так как жаркое время ассоциируется с отпуском.Физиологическая причина заключается в том, что организм человека в большинстве случаев тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов Цельсия. Справиться с этим можно, скорректировав распорядок дня, наладив питьевой режим, купив просторную одежду из натуральных тканей и используя кондиционер, заключила Салпагарова.

https://uz.sputniknews.ru/20250718/kak-zaschititsya-ot-jary-osnovnye-pravila-infografika-sputnik-50641271.html

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