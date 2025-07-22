https://uz.sputniknews.ru/20250722/kak-zastavit-sebya-rabotat-v-jaru-50693177.html
Врач: Как заставить себя работать в жару
Врач: Как заставить себя работать в жару
Sputnik Узбекистан
Организм тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов
2025-07-22T22:01+0500
2025-07-22T22:01+0500
2025-07-22T22:01+0500
это интересно
жара
лето
работа
мнение эксперта
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Снижение работоспособности в жару обусловлено психологическими и физиологическими причинами. И с тем, и с другим можно достаточно легко справиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Зухру Салпагарову.По словам специалиста, многим сложно настроиться на работу летом, так как жаркое время ассоциируется с отпуском.Физиологическая причина заключается в том, что организм человека в большинстве случаев тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов Цельсия. Справиться с этим можно, скорректировав распорядок дня, наладив питьевой режим, купив просторную одежду из натуральных тканей и используя кондиционер, заключила Салпагарова.
https://uz.sputniknews.ru/20250718/kak-zaschititsya-ot-jary-osnovnye-pravila-infografika-sputnik-50641271.html
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врач жара работа организм температура
врач жара работа организм температура
Врач: Как заставить себя работать в жару
Организм тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов.
Снижение работоспособности в жару обусловлено психологическими и физиологическими причинами. И с тем, и с другим можно достаточно легко справиться, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога Зухру Салпагарову.
По словам специалиста, многим сложно настроиться на работу летом, так как жаркое время ассоциируется с отпуском.
"Если задуматься, то сейчас можно насладиться солнышком в любой месяц года, для этого не надо ждать лета, поэтому выбираем мотивационные пути: увеличить доход в летний период, поехать отдыхать, когда не так жарко и меньше людей на курортах, развлекаться после работы", — советует кардиолог.
Физиологическая причина заключается в том, что организм человека в большинстве случаев тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов Цельсия. Справиться с этим можно, скорректировав распорядок дня, наладив питьевой режим, купив просторную одежду из натуральных тканей и используя кондиционер, заключила Салпагарова.