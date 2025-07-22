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https://uz.sputniknews.ru/20250722/mirziyoyev-porucheniya-neftegazovaya-sfera-50691938.html
Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере
Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: Необходимо расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.
2025-07-22T09:50+0500
2025-07-22T09:50+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
добыча
добыча нефти
газ
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере: от геологоразведки до получения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны ознакомился с презентацией о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе. В частности, достигнуто соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поисках и добыче нефти на месторождениях Устюртского региона. Предусмотрена совместная геологоразведочная работа на перспективных участках. Также в сотрудничестве с рядом других государств ведется освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли, подготовка востребованных специалистов. Глава республики отдельно подчеркнул необходимость расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.
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президент узбекистана добыча нефть газ
президент узбекистана добыча нефть газ

Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере

09:50 22.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев: Необходимо расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере: от геологоразведки до получения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомился с презентацией о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, достигнуто соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поисках и добыче нефти на месторождениях Устюртского региона. Предусмотрена совместная геологоразведочная работа на перспективных участках.
Также в сотрудничестве с рядом других государств ведется освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли, подготовка востребованных специалистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент поручил ускорить формирование конкретных проектов по перспективным участкам, наладить полный производственный цикл — от геологоразведки до получения готовой продукции", — говорится в сообщении.
Глава республики отдельно подчеркнул необходимость расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.
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