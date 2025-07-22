Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев: Необходимо расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере: от геологоразведки до получения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомился с презентацией о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, достигнуто соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поисках и добыче нефти на месторождениях Устюртского региона. Предусмотрена совместная геологоразведочная работа на перспективных участках.
Также в сотрудничестве с рядом других государств ведется освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли, подготовка востребованных специалистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
Доложено о ходе проектов в нефтегазовой сфере и подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент поручил ускорить формирование конкретных проектов по перспективным участкам, наладить полный производственный цикл — от геологоразведки до получения готовой продукции", — говорится в сообщении.
Глава республики отдельно подчеркнул необходимость расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.