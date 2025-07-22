https://uz.sputniknews.ru/20250722/mirziyoyev-porucheniya-neftegazovaya-sfera-50691938.html

Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере

Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: Необходимо расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.

2025-07-22T09:50+0500

2025-07-22T09:50+0500

2025-07-22T09:50+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

добыча

добыча нефти

газ

геологоразведка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50691004_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_670d045b4390619c8088f273d39ef303.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере: от геологоразведки до получения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны ознакомился с презентацией о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе. В частности, достигнуто соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поисках и добыче нефти на месторождениях Устюртского региона. Предусмотрена совместная геологоразведочная работа на перспективных участках. Также в сотрудничестве с рядом других государств ведется освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли, подготовка востребованных специалистов. Глава республики отдельно подчеркнул необходимость расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана добыча нефть газ