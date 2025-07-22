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https://uz.sputniknews.ru/20250722/mirziyoyev-posescheniye-texnopark-zaamin-50706111.html
В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана
В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами
2025-07-22T15:25+0500
2025-07-22T15:25+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
джизакская область
технопарк
заамин
предприятия
проект
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил особую промышленную зону "Зааминский технопарк" в Джизакской области, сообщает пресс-служба главы государства.Он инициировал строительство этого комплекса в июне прошлого года. В рамках проекта, реализуемого на территории в 400 гектаров, совместно с китайскими инвесторами планируют осуществить 31 инвестиционный проект на общую сумму $1,2 млрд. За прошедший период здесь создали необходимую инфраструктуру и построили производственные объекты. На завершающем этапе находится работа по реализации второго проекта стоимостью $42 млн. В его рамках под брендом Midea планируют наладить производство 300 тыс. единиц бытовой электротехники в год и создать 150 новых рабочих мест. Президенту представили данные об этих и последующих инициативах. В рамках первого этапа в промзоне разместили 9 проектов. В настоящее время продолжаются строительные работы еще по 7 проектам общей стоимостью около $300 млн. В результате наладят производство стройматериалов, металлоконструкций, электротехнической и химической продукции, а также создадут логистический и учебно-тренинговый центры. Глава государства поручил ускорить реализацию проектов, оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для новых производств и обеспечения занятости молодежи. Шавкат Мирзиёев находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами.
узбекистан
джизакская область
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заамин технопарк джизакская область президент узбекистана
заамин технопарк джизакская область президент узбекистана

В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана

15:25 22.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ технопарке Заамина запущено первое предприятие
В технопарке Заамина запущено первое предприятие - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил особую промышленную зону "Зааминский технопарк" в Джизакской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Он инициировал строительство этого комплекса в июне прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ технопарке Заамина запущено первое предприятие
В технопарке Заамина запущено первое предприятие - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
В технопарке Заамина запущено первое предприятие
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках проекта, реализуемого на территории в 400 гектаров, совместно с китайскими инвесторами планируют осуществить 31 инвестиционный проект на общую сумму $1,2 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ технопарке Заамина запущено первое предприятие
В технопарке Заамина запущено первое предприятие - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
В технопарке Заамина запущено первое предприятие
© Пресс-служба президента Узбекистана
За прошедший период здесь создали необходимую инфраструктуру и построили производственные объекты.
"Недавно начало работу первое предприятие – проект китайской компании "Xinjiang Honglin Tiandi" по выпуску бетонных изделий стоимостью 10 миллионов долларов. Здесь уже создано 60 рабочих мест", — говорится в сообщении.
На завершающем этапе находится работа по реализации второго проекта стоимостью $42 млн. В его рамках под брендом Midea планируют наладить производство 300 тыс. единиц бытовой электротехники в год и создать 150 новых рабочих мест.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ технопарке Заамина запущено первое предприятие
В технопарке Заамина запущено первое предприятие - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
В технопарке Заамина запущено первое предприятие
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту представили данные об этих и последующих инициативах.
В рамках первого этапа в промзоне разместили 9 проектов. В настоящее время продолжаются строительные работы еще по 7 проектам общей стоимостью около $300 млн. В результате наладят производство стройматериалов, металлоконструкций, электротехнической и химической продукции, а также создадут логистический и учебно-тренинговый центры.
"В целом реализация всех проектов в технопарке позволит производить промышленную продукцию на сумму около 5 триллионов сумов, освоить выпуск 15 новых изделий и обеспечить экспортный потенциал в объеме 70 миллионов долларов. Самое главное, будет создано более 5 тысяч рабочих мест", — говорится в сообщении.
Глава государства поручил ускорить реализацию проектов, оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для новых производств и обеспечения занятости молодежи.
Шавкат Мирзиёев находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами.
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