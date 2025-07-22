https://uz.sputniknews.ru/20250722/mirziyoyev-posescheniye-texnopark-zaamin-50706111.html

В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана

В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами

2025-07-22T15:25+0500

2025-07-22T15:25+0500

2025-07-22T15:25+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

джизакская область

технопарк

заамин

предприятия

проект

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил особую промышленную зону "Зааминский технопарк" в Джизакской области, сообщает пресс-служба главы государства.Он инициировал строительство этого комплекса в июне прошлого года. В рамках проекта, реализуемого на территории в 400 гектаров, совместно с китайскими инвесторами планируют осуществить 31 инвестиционный проект на общую сумму $1,2 млрд. За прошедший период здесь создали необходимую инфраструктуру и построили производственные объекты. На завершающем этапе находится работа по реализации второго проекта стоимостью $42 млн. В его рамках под брендом Midea планируют наладить производство 300 тыс. единиц бытовой электротехники в год и создать 150 новых рабочих мест. Президенту представили данные об этих и последующих инициативах. В рамках первого этапа в промзоне разместили 9 проектов. В настоящее время продолжаются строительные работы еще по 7 проектам общей стоимостью около $300 млн. В результате наладят производство стройматериалов, металлоконструкций, электротехнической и химической продукции, а также создадут логистический и учебно-тренинговый центры. Глава государства поручил ускорить реализацию проектов, оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для новых производств и обеспечения занятости молодежи. Шавкат Мирзиёев находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами.

узбекистан

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