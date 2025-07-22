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Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии
Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии
Sputnik Узбекистан
Глава РУз поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения. 22.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-22T11:00+0500
2025-07-22T11:00+0500
2025-07-22T11:00+0500
энергетика
модернизация
инфраструктура
гэс
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Новые ГЭС в четырех областях Узбекистана будут ежегодно вырабатывать 648 млн кВт·ч электроэнергии, сообщает пресс-служба главы республики. Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону. Речь шла о наращивании объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечении сбалансированной поставки ресурсов. Так, на Талимарджанской теплоэлектростанции ведется строительство двух парогазовых установок общей мощностью 1 065 мегаватт, в Сырдарье — новой ТЭС мощностью 1 573 мегаватта. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд киловатт-часов в год. Параллельно начаты работы по ремонту соответствующих сетей и подстанций, также формируют необходимые резервы топлива, запчастей и комплектующих для стабильной работы теплоэлектростанций. Глава республики поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.
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энергетика, модернизация, инфраструктура, гэс, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
энергетика, модернизация, инфраструктура, гэс, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии
Глава РУз поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Новые ГЭС в четырех областях Узбекистана будут ежегодно вырабатывать 648 млн кВт·ч электроэнергии, сообщает
пресс-служба главы республики.
Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону.
Речь шла о наращивании объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечении сбалансированной поставки ресурсов.
Так, на Талимарджанской теплоэлектростанции ведется строительство двух парогазовых установок общей мощностью 1 065 мегаватт, в Сырдарье — новой ТЭС мощностью 1 573 мегаватта. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд киловатт-часов в год.
"Кроме того, до конца текущего года в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет запущено несколько новых гидроэлектростанций суммарной мощностью 162 мегаватта. Они обеспечат выработку 648 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Эти мощности станут дополнительным ресурсом для удовлетворения потребностей населения и поддержки динамично развивающейся экономики", — говорится в сообщении.
Параллельно начаты работы по ремонту соответствующих сетей и подстанций, также формируют необходимые резервы топлива, запчастей и комплектующих для стабильной работы теплоэлектростанций.
Глава республики поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.