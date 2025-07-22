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Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии

Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии

Sputnik Узбекистан

Глава РУз поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения. 22.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-22T11:00+0500

2025-07-22T11:00+0500

2025-07-22T11:00+0500

энергетика

модернизация

инфраструктура

гэс

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Новые ГЭС в четырех областях Узбекистана будут ежегодно вырабатывать 648 млн кВт·ч электроэнергии, сообщает пресс-служба главы республики. Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону. Речь шла о наращивании объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечении сбалансированной поставки ресурсов. Так, на Талимарджанской теплоэлектростанции ведется строительство двух парогазовых установок общей мощностью 1 065 мегаватт, в Сырдарье — новой ТЭС мощностью 1 573 мегаватта. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд киловатт-часов в год. Параллельно начаты работы по ремонту соответствующих сетей и подстанций, также формируют необходимые резервы топлива, запчастей и комплектующих для стабильной работы теплоэлектростанций. Глава республики поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.

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энергетика, модернизация, инфраструктура, гэс, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев