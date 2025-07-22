Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали
© НОК УзбекистанаТаэквондисты Узбекистана на проходящей в Германии летней Универсиаде
© НОК Узбекистана
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Турнир в Германии объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. На летней Универсиаде в Германии таэквондисты Узбекистана пополнили копилку сборной еще двумя медалями, сообщает пресс-служба НОК.
Бронзовую награду завоевал Нажмиддин Косимхожиев, став двукратным призером Универсиады — два года назад он также стал бронзовым призером на соревнованиях в китайском Чэнду.
"Узбекистанский спортсмен, выступавший в весовой категории до 74 кг, уверенно дошел до полуфинала, однако на этом этапе уступил бразильцу Винисиусу Матосу. Тем не менее, Косимхожиев во второй раз в карьере поднялся на третью ступень пьедестала на Универсиаде", — говорится в сообщении.
Очередное серебро Узбекистану принес таэквондист Марат Мавлонов.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Марат Мавлонов
Рейн-Рур-2025: Марат Мавлонов
© НОК Узбекистана
"Делегация Узбекистана завоевала девятую медаль на Универсиаде. Эту награду в копилку команды добавил таэквондист Марат Мавлонов, выступающий в весовой категории +87 кг. Преодолев путь до финала без проигрыша, наш соотечественник в решающем поединке уступил представителю Южной Кореи Санхён Кангу и стал обладателем серебряной медали", — говорится в сообщении.
Таким образом, делегация РУз накануне завершила очередной соревновательный день с 2 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями.
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.
Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
20 июля, 10:40