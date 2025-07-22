https://uz.sputniknews.ru/20250722/reyn-rur-2025-taekvondisty-uzbekistana-medali-50697581.html

Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали

Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали

Sputnik Узбекистан

Турнир в Германии объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран

2025-07-22T13:20+0500

2025-07-22T13:20+0500

2025-07-22T13:20+0500

спорт

летняя универсиада

германия

узбекистан

медали

таэквондо

серебро

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. На летней Универсиаде в Германии таэквондисты Узбекистана пополнили копилку сборной еще двумя медалями, сообщает пресс-служба НОК. Бронзовую награду завоевал Нажмиддин Косимхожиев, став двукратным призером Универсиады — два года назад он также стал бронзовым призером на соревнованиях в китайском Чэнду. Очередное серебро Узбекистану принес таэквондист Марат Мавлонов. Таким образом, делегация РУз накануне завершила очередной соревновательный день с 2 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине. Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году. Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250720/taxmina-ikromova-zavoevala-2-zolota-universiady-50665376.html

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