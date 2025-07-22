Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250722/reyn-rur-2025-taekvondisty-uzbekistana-medali-50697581.html
Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали
Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали
Sputnik Узбекистан
Турнир в Германии объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран
2025-07-22T13:20+0500
2025-07-22T13:20+0500
спорт
летняя универсиада
германия
узбекистан
медали
таэквондо
серебро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50697766_0:69:1140:710_1920x0_80_0_0_04d97e21b2be05348f72b5d90f5541df.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. На летней Универсиаде в Германии таэквондисты Узбекистана пополнили копилку сборной еще двумя медалями, сообщает пресс-служба НОК. Бронзовую награду завоевал Нажмиддин Косимхожиев, став двукратным призером Универсиады — два года назад он также стал бронзовым призером на соревнованиях в китайском Чэнду. Очередное серебро Узбекистану принес таэквондист Марат Мавлонов. Таким образом, делегация РУз накануне завершила очередной соревновательный день с 2 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине. Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году. Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250720/taxmina-ikromova-zavoevala-2-zolota-universiady-50665376.html
германия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50697766_0:53:1140:908_1920x0_80_0_0_c3d3668f7d2b372fa0af606bb5b3b4f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таэквондисты узбекистан медали турнир германия
таэквондисты узбекистан медали турнир германия

Рейн-Рур-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали еще две медали

13:20 22.07.2025
© НОК УзбекистанаТаэквондисты Узбекистана на проходящей в Германии летней Универсиаде
Таэквондисты Узбекистана на проходящей в Германии летней Универсиаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
Турнир в Германии объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. На летней Универсиаде в Германии таэквондисты Узбекистана пополнили копилку сборной еще двумя медалями, сообщает пресс-служба НОК.
Бронзовую награду завоевал Нажмиддин Косимхожиев, став двукратным призером Универсиады — два года назад он также стал бронзовым призером на соревнованиях в китайском Чэнду.

"Узбекистанский спортсмен, выступавший в весовой категории до 74 кг, уверенно дошел до полуфинала, однако на этом этапе уступил бразильцу Винисиусу Матосу. Тем не менее, Косимхожиев во второй раз в карьере поднялся на третью ступень пьедестала на Универсиаде", — говорится в сообщении.

Очередное серебро Узбекистану принес таэквондист Марат Мавлонов.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Марат Мавлонов
Рейн-Рур-2025: Марат Мавлонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
Рейн-Рур-2025: Марат Мавлонов
© НОК Узбекистана
"Делегация Узбекистана завоевала девятую медаль на Универсиаде. Эту награду в копилку команды добавил таэквондист Марат Мавлонов, выступающий в весовой категории +87 кг. Преодолев путь до финала без проигрыша, наш соотечественник в решающем поединке уступил представителю Южной Кореи Санхён Кангу и стал обладателем серебряной медали", — говорится в сообщении.
Таким образом, делегация РУз накануне завершила очередной соревновательный день с 2 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями.
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.
Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
Рейн-Рур-2025: После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады
20 июля, 10:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0