https://uz.sputniknews.ru/20250723/mirziyoyev-poyezdka-djizakskaya-oblast-50771906.html

Мирзиёев: Зааминский район может полностью избавиться от безработицы

Мирзиёев: Зааминский район может полностью избавиться от безработицы

Sputnik Узбекистан

Президенту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области

2025-07-23T09:50+0500

2025-07-23T09:50+0500

2025-07-23T09:50+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

джизакская область

общество

безработица

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Если грамотно использовать имеющиеся возможности, Зааминский район может полностью избавиться от безработицы, отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поезди в Джизакскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В декабре прошлого года он подписал постановление об ускоренном социально-экономическом развитии этого региона. В документе определены меры по привлечению $2 млрд инвестиций, доведению экспорта до $285 млн и обеспечению занятости 168 тыс. человек в 2025 году.За прошедшие шесть месяцев в Джизакской области в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве реализовали 200 проектов. Общий объем привлеченных инвестиций составил $662 млн.Чтобы повысить эффективность проводимых преобразований в Зааминском районе создали специальный штаб реформ.В ходе поездки в регион глава республики ознакомился с презентацией запланированных к реализации проектов:Джизакская область обладает уникальным туристическим потенциалом. Развитие туристско-рекреационной зоны "Зомин", реконструкция аэропорта Заамина и строительство новых дорог значительно расширили возможности отрасли. На берегах шести крупнейших каналов создали зоны отдыха. В ближайшее время на берегу системы озер Айдар-Арнасай построят современный туристический кластер.В Зааминском районе также запланировано строительство дворца культуры и школы искусств. Проектируемый дворец культуры рассчитан на 300 мест, он будет обслуживать более 45 тыс. жителей районного центра. Здесь будут работать фольклорно-этнографический ансамбль “Зомин сайкали” и 13 творческих кружков.Президент дал поручения ответственным лицам по обеспечению реализации этих проектов и дальнейшему развитию социальной и экономической сферы в регионе.

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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, джизакская область, общество, безработица