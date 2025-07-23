Мирзиёев: Зааминский район может полностью избавиться от безработицы
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президенту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Если грамотно использовать имеющиеся возможности, Зааминский район может полностью избавиться от безработицы, отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поезди в Джизакскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В декабре прошлого года он подписал постановление об ускоренном социально-экономическом развитии этого региона. В документе определены меры по привлечению $2 млрд инвестиций, доведению экспорта до $285 млн и обеспечению занятости 168 тыс. человек в 2025 году.
За прошедшие шесть месяцев в Джизакской области в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве реализовали 200 проектов. Общий объем привлеченных инвестиций составил $662 млн.
Чтобы повысить эффективность проводимых преобразований в Зааминском районе создали специальный штаб реформ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области
Президенту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе поездки в регион глава республики ознакомился с презентацией запланированных к реализации проектов:
на принципах “единого окна” создан Агроцентр, объединяющий все сельскохозяйственные услуги в одном месте;
на Зааминской опытно-научной станции налажено первичное семеноводство 12 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции;
“Если традиционный процесс выращивания семенного картофеля занимает 6-7 лет и включает 8 стадий, то по новой технологии он сокращается до 4 стадий и 2 лет. В рамках инициативы 12 тонн суперэлитного семенного картофеля будет бесплатно роздано домохозяйствам, что позволит получить 120 тонн семян”, — говорится в сообщении.
запланированы посевы бобовых культур, а также строительство насосных станций и магистральных трубопроводов на канале в Зарбдорском районе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области
Президенту Узбекистана представили дополнительные возможности Джизакской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Джизакская область обладает уникальным туристическим потенциалом. Развитие туристско-рекреационной зоны "Зомин", реконструкция аэропорта Заамина и строительство новых дорог значительно расширили возможности отрасли. На берегах шести крупнейших каналов создали зоны отдыха. В ближайшее время на берегу системы озер Айдар-Арнасай построят современный туристический кластер.
“Мы стремимся развивать промышленность в каждом районе и создавать рабочие места. Там, где раньше была голая степь, появляются современные предприятия. Люди также получают доход от своего ремесла, приусадебного участка. Но это только сегодняшние результаты. Подрастает новое поколение, растут знания и амбиции нашей молодежи. Уже сейчас мы должны заложить основу для их успешной жизни. Если грамотно использовать имеющиеся возможности, Зааминский район может полностью избавиться от безработицы, — отметил Шавкат Мирзиёев.
В Зааминском районе также запланировано строительство дворца культуры и школы искусств. Проектируемый дворец культуры рассчитан на 300 мест, он будет обслуживать более 45 тыс. жителей районного центра. Здесь будут работать фольклорно-этнографический ансамбль “Зомин сайкали” и 13 творческих кружков.
Президент дал поручения ответственным лицам по обеспечению реализации этих проектов и дальнейшему развитию социальной и экономической сферы в регионе.