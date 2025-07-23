https://uz.sputniknews.ru/20250723/reyn-rur-2025-plovets-uzbekistan-zavoeval-bronzu-letneya-universiada-50778177.html

Рейн-Рур-2025: пловец из Узбекистана завоевал бронзу на летней Универсиаде в Германии

Рейн-Рур-2025: пловец из Узбекистана завоевал бронзу на летней Универсиаде в Германии

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана завершила очередной соревновательный день с 2 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

2025-07-23T10:55+0500

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летняя универсиада

германия

медали

бронза

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На летней Универсиаде в Германии пловец из Узбекистана завоевал свою вторую награду, пополнив копилку сборной еще одной бронзовой медалью, сообщает пресс-служба НОК.В финале заплыва на 100 метров баттерфляем Усмонов финишировал третьим и был награжден бронзовой медалью. Таким образом, сборная Узбекистана завершила сегодняшний день с 2 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250722/reyn-rur-2025-taekvondisty-uzbekistana-medali-50697581.html

германия

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