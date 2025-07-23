https://uz.sputniknews.ru/20250723/tashkente-obsudili-proekt-sozdaniya-tsentra-regenerativnoy-meditsiny-uzbekistan-50784960.html
В Ташкенте обсудили проект создания центра регенеративной медицины в Узбекистане
В Ташкенте обсудили проект создания центра регенеративной медицины в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Инициатива направлена на развитие высокотехнологичных услуг в сфере здравоохранения, включая клеточную терапию, тканевую инженерию, биотехнологии и услуги регенеративной медицины.
2025-07-23T12:42+0500
2025-07-23T12:42+0500
2025-07-23T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают проект создания центра регенеративной медицины в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.По информации пресс-службы, руководитель Агентства Абдулла Азизов провел встречу с инвесторами из республики Беларусь. В ходе встречи стороны обсудили инновационный проект по созданию центра регенеративной медицины в Узбекистане. Белорусские инвесторы выразили намерение подготовить в рамках проекта высококвалифицированные кадры, создать современные лабораторные и клинические базы, а также открыть специализированный центр, соответствующий международным стандартам. Абдулла Азизов подчеркнул высокую значимость этой инициативы для системы здравоохранения страны. Также отметил, что в Узбекистане созданы все условия для привлечения иностранных инвестиций и реализации проектов в сотрудничестве с соответствующими государственными органами. По итогам встречи стороны договорились подробно изучить практические аспекты планируемого проекта, подготовить технико-экономическое обоснование и создать совместную рабочую группу. По ожиданиям сторон, после реализации проект стает ведущим центром в своем направлении не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-belarus-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-meditsiny-i-zdravooxraneniya-47967892.html
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беларусь узбекистан медицина проект центр регенеративной медицины ташкент
В Ташкенте обсудили проект создания центра регенеративной медицины в Узбекистане
12:42 23.07.2025 (обновлено: 12:45 23.07.2025)
Инициатива направлена на развитие высокотехнологичных услуг в сфере здравоохранения, включая клеточную терапию, тканевую инженерию, биотехнологии и услуги регенеративной медицины.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Узбекистан и Беларусь обсуждают проект создания центра регенеративной медицины в Ташкенте. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.
По информации пресс-службы, руководитель Агентства Абдулла Азизов провел встречу с инвесторами из республики Беларусь. В ходе встречи стороны обсудили инновационный проект по созданию центра регенеративной медицины в Узбекистане.
"Эта инициатива направлена на развитие высокотехнологичных услуг в сфере здравоохранения, включая клеточную терапию, тканевую инженерию, биотехнологии и услуги регенеративной медицины", – отмечено в сообщении.
Белорусские инвесторы выразили намерение подготовить в рамках проекта высококвалифицированные кадры, создать современные лабораторные и клинические базы, а также открыть специализированный центр, соответствующий международным стандартам.
Абдулла Азизов подчеркнул высокую значимость этой инициативы для системы здравоохранения страны. Также отметил, что в Узбекистане созданы все условия для привлечения иностранных инвестиций и реализации проектов в сотрудничестве с соответствующими государственными органами.
По итогам встречи стороны договорились подробно изучить практические аспекты планируемого проекта, подготовить технико-экономическое обоснование и создать совместную рабочую группу.
По ожиданиям сторон, после реализации проект стает ведущим центром в своем направлении не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.