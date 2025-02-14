https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-belarus-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-meditsiny-i-zdravooxraneniya-47967892.html

Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Посол Беларуси в РУз и министр здравоохранения Узбекистана обсудили перспективные направления развития сотрудничества двух республик в сфере медицины и здравоохранения.

2025-02-14T18:28+0500

2025-02-14T18:28+0500

2025-02-14T18:37+0500

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посол

министр здравоохранения

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РУз Александра Огородникова с министром здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.Участники встречи рассмотрели актуальное состояние и перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере медицины и здравоохранения. В частности, обсудили изучение узбекской стороной передового белорусского опыта в области охраны материнства и детства, взаимодействие в фармацевтической отрасли, включая локализацию производства в Узбекистане белорусских лекарственных средств.Речь также шла об открытии Центра регенеративной медицины в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20250208/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-ot-novogo-posla-belarusi-47897737.html

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