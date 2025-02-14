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https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-belarus-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-meditsiny-i-zdravooxraneniya-47967892.html
Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте
Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Посол Беларуси в РУз и министр здравоохранения Узбекистана обсудили перспективные направления развития сотрудничества двух республик в сфере медицины и здравоохранения.
2025-02-14T18:28+0500
2025-02-14T18:37+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РУз Александра Огородникова с министром здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.Участники встречи рассмотрели актуальное состояние и перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере медицины и здравоохранения. В частности, обсудили изучение узбекской стороной передового белорусского опыта в области охраны материнства и детства, взаимодействие в фармацевтической отрасли, включая локализацию производства в Узбекистане белорусских лекарственных средств.Речь также шла об открытии Центра регенеративной медицины в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20250208/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-ot-novogo-posla-belarusi-47897737.html
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посол беларусь министр узбекистан сотрудничество медицина здравоохранение фармацевтика огородников худаяров
посол беларусь министр узбекистан сотрудничество медицина здравоохранение фармацевтика огородников худаяров

Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

18:28 14.02.2025 (обновлено: 18:37 14.02.2025)
© МИД Беларуси О встрече Посла Беларуси А.Огородникова с Министром здравоохранения Узбекистана
О встрече Посла Беларуси А.Огородникова с Министром здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2025
© МИД Беларуси
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Посол Беларуси в РУз и министр здравоохранения Узбекистана обсудили перспективные направления развития сотрудничества двух республик в сфере медицины, фармацевтики и здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РУз Александра Огородникова с министром здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Участники встречи рассмотрели актуальное состояние и перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере медицины и здравоохранения.
В частности, обсудили изучение узбекской стороной передового белорусского опыта в области охраны материнства и детства, взаимодействие в фармацевтической отрасли, включая локализацию производства в Узбекистане белорусских лекарственных средств.
© МИД Беларуси Встрече посла Беларуси с министром здравоохранения Узбекистана.
Встрече посла Беларуси с министром здравоохранения Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2025
Встрече посла Беларуси с министром здравоохранения Узбекистана.
© МИД Беларуси
Речь также шла об открытии Центра регенеративной медицины в Ташкенте.

"Особое внимание стороны уделили завершению белорусско-узбекского проекта по открытию в городе Ташкенте на базе Республиканского Центра по переливанию крови совместного Центра регенеративной медицины, предполагающего создание инновационного производства стволовых клеток", — подчеркнули в ведомстве.

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