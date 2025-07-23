Сохранение сайгака: Узбекистан и Казахстан объединят усилия
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекистан и Казахстан объединят усилия для восстановления сайгака
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Подписаться
Стороны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Узбекистан и Казахстан объединят усилия для сохранения и восстановления сайгака, сообщает Минэкологии РУз.
Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана развивают межгосударственное сотрудничество, направленное на сохранение антилопы сайги (Saiga tatarica), находящейся под угрозой исчезновения.
Стороны готовятся подписать Меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Он станет основой для комплексных программ по восстановлению численности сайги в Узбекистане.
Документ предусматривает широкий спектр совместных мероприятий:
создание трансграничных охраняемых территорий и миграционных коридоров для свободного перемещения и безопасного существования сайгаков;
восстановление природных пастбищ, водоемов и экосистем, критически важных для питания и размножения этого вида;
разработку программы по реинтродукции сайгака — переселения и заселения на территорию, где они ранее обитали, для создания новой и устойчивой популяции;
научные исследования, мониторинг и обмен опытом.
"Объединение усилий двух стран в сфере сохранения сайгака — это важный шаг не только в деле охраны биоразнообразия, но и в укреплении устойчивого трансграничного природоохранного сотрудничества. Оно демонстрирует приверженность международным экологическим обязательствам и стремление сохранить природное наследие региона для будущих поколений", — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудничество охватит ключевые направления охраны сайгака:
совместный мониторинг численности, здоровья и миграции в трансграничных экосистемах;
разработку планов по восстановлению среды обитания и предотвращению фрагментации ареала;
обмен научной, технической и генетической информацией;
применение спутникового слежения и ветеринарного контроля;
борьбу с браконьерством через усиление природоохранных мероприятий;
проведение просветительских кампаний среди населения;
согласование методов учета и создание общей базы данных;
привлечение международных партнеров для реализации природоохранных программ.
Для справки: сайга — редкий исчезающий вид, ареал которого в прошлом охватывал обширные территории, включая Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и южные регионы России. Этот вид занесен в Красную книгу Узбекистана, а также включен в Приложение II Конвенции CITES и Приложение I Конвенции о мигрирующих видах (CMS). Это подчеркивает высокую степень его уязвимости и необходимость международных усилий для его сохранения.