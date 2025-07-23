https://uz.sputniknews.ru/20250723/uzbekistan-kazaxstan-obedinyat-usiliya-dlya-vosstanovleniya-saygaka-50788706.html

Сохранение сайгака: Узбекистан и Казахстан объединят усилия

Сохранение сайгака: Узбекистан и Казахстан объединят усилия

Sputnik Узбекистан

Стороны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании

2025-07-23T16:00+0500

2025-07-23T16:00+0500

2025-07-23T16:00+0500

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Узбекистан и Казахстан объединят усилия для сохранения и восстановления сайгака, сообщает Минэкологии РУз.Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана развивают межгосударственное сотрудничество, направленное на сохранение антилопы сайги (Saiga tatarica), находящейся под угрозой исчезновения.Стороны готовятся подписать Меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Он станет основой для комплексных программ по восстановлению численности сайги в Узбекистане.Документ предусматривает широкий спектр совместных мероприятий:Сотрудничество охватит ключевые направления охраны сайгака:Для справки: сайга — редкий исчезающий вид, ареал которого в прошлом охватывал обширные территории, включая Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и южные регионы России. Этот вид занесен в Красную книгу Узбекистана, а также включен в Приложение II Конвенции CITES и Приложение I Конвенции о мигрирующих видах (CMS). Это подчеркивает высокую степень его уязвимости и необходимость международных усилий для его сохранения.

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