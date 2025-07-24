https://uz.sputniknews.ru/20250724/bilayn-perezapustil-tarify-dlya-inostrantsev-bolshe-vozmojnostey-dlya-obscheniya-i-vygody-50823769.html

Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

Sputnik Узбекистан

Билайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов "Добро пожаловать". 24.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-24T17:00+0500

2025-07-24T17:00+0500

2025-07-24T17:00+0500

билайн

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Билайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов "Добро пожаловать".Теперь абоненты могут объединять близких на одном тарифе (до 10 номеров) с услугой "Семья в Билайне"* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно.Обновленная линейка доступна для новых номеров в Билайне. Можно перенести свой номер от другого оператора, а текущие клиенты могут приобрести новый номер.● "Добро пожаловать START"** — идеально для базового использования: 25 ГБ + 25 ГБ дополнительно ежемесячно, 100 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, навигацию и музыкальные сервисы.● "Добро пожаловать PRO"*** — больше интернета и возможностей, включая "Апельсиновое комбо": 35 ГБ + 40 ГБ дополнительно ежемесячно, 350 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер (12+) доступны без ограничений.● "Добро пожаловать MAX"**** — максимальные пакеты интернета, минут и смс для активных пользователей: 50 ГБ + 50 ГБ дополнительно ежемесячно, 600 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, просмотра видео, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений.Дополнительные гигабайты на всех конфигурациях будут начисляться каждый месяц — достаточно вовремя пополнять баланс и не уходить в блокировку.При этом до 31 декабря 2025 года Билайн дарит скидку в 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. Скидка подключается автоматически в течение трех дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции Билайна по ссылке.* Услуга "Семья в Билайне" платная. За каждый добавленный доп. номер. (новый номер в Билайне) начисляются 50 ГБ дополнительного интернета. Подробнее на beeline.ru .Реклама ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRy6VDrW3**Старт***Про**** Макс

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