https://uz.sputniknews.ru/20250724/kak-otlichit-allergiyu-ot-prostudy-50819233.html
Врач: Как отличить аллергию от простуды
Врач: Как отличить аллергию от простуды
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислил признаки аллергии и простуды
2025-07-24T22:03+0500
2025-07-24T22:03+0500
2025-07-24T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
простуда
аллергия
здоровье
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Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Беликова.Он также добавил, что, как правило, простуда сопровождается повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.
https://uz.sputniknews.ru/20250722/kak-zastavit-sebya-rabotat-v-jaru-50693177.html
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аллергия простуда отличия врач
аллергия простуда отличия врач
Врач: Как отличить аллергию от простуды
Специалист перечислил признаки аллергии и простуды.
Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Беликова.
"Аллергия часто сопровождается зудом, слезотечением, покраснением глаз, чего обычно не бывает при простуде. Простуда обычно проходит за одну-две недели, аллергия может длиться дольше, пока не будет устранен аллерген. Симптомы простуды обычно развиваются постепенно, а аллергия может начаться сразу после контакта с аллергеном", — предупредил специалист.
Он также добавил, что, как правило, простуда сопровождается повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.