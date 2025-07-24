https://uz.sputniknews.ru/20250724/kak-otlichit-allergiyu-ot-prostudy-50819233.html

Врач: Как отличить аллергию от простуды

Врач: Как отличить аллергию от простуды

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислил признаки аллергии и простуды

2025-07-24T22:03+0500

2025-07-24T22:03+0500

2025-07-24T22:03+0500

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Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Беликова.Он также добавил, что, как правило, простуда сопровождается повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.

https://uz.sputniknews.ru/20250722/kak-zastavit-sebya-rabotat-v-jaru-50693177.html

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