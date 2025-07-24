https://uz.sputniknews.ru/20250724/putin-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-50818330.html
Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений России и Узбекистана
Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений России и Узбекистана
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Лидер Узбекистана отмечает свое 68-летие. Президент РФ пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности
2025-07-24T12:00+0500
2025-07-24T12:00+0500
2025-07-24T12:00+0500
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
поздравление
день рождения
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Лидер Узбекистана сегодня отмечает свое 68-летие.
https://uz.sputniknews.ru/20250708/telefonnyy-razgovor-mirziyoev-putin-50409426.html
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владимир путин шавкат мирзиёев россия узбекистан
владимир путин шавкат мирзиёев россия узбекистан
Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений России и Узбекистана
Лидер Узбекистана отмечает свое 68-летие. Президент РФ пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", — говорится в поздравлении.
Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.
"Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в телеграмме.
В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Лидер Узбекистана сегодня отмечает свое 68-летие.