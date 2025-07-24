https://uz.sputniknews.ru/20250724/putin-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-50818330.html

Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений России и Узбекистана

Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана отмечает свое 68-летие. Президент РФ пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности

2025-07-24T12:00+0500

2025-07-24T12:00+0500

2025-07-24T12:00+0500

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

поздравление

день рождения

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Лидер Узбекистана сегодня отмечает свое 68-летие.

https://uz.sputniknews.ru/20250708/telefonnyy-razgovor-mirziyoev-putin-50409426.html

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