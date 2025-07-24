https://uz.sputniknews.ru/20250724/universiada-germaniya-uzbekistan-medali-50820173.html

Рейн-Рур-2025: Узбекистан обновил свой лучший результат на Универсиадах

Рейн-Рур-2025: Узбекистан обновил свой лучший результат на Универсиадах

Sputnik Узбекистан

Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине

2025-07-24T13:10+0500

2025-07-24T13:10+0500

2025-07-24T13:10+0500

спорт

летняя универсиада

германия

сборная узбекистана

таэквондо

золотая медаль

дзюдо

девушки

бронза

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах, сообщает НОК.На соревнованиях по таэквондо WT в командном-микст направлении узбекистанцы завоевали золотую медаль.Кроме того, дзюдоистки Лазиза Хайдарова и Шукуржон Аминова получили бронзовые награды.Сейчас в копилке сборной республики — 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250720/taxmina-ikromova-zavoevala-2-zolota-universiady-50665376.html

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