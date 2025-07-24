Рейн-Рур-2025: Узбекистан обновил свой лучший результат на Универсиадах
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Рейн-Рур-2025: сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах
Подписаться
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах, сообщает НОК.
"На Всемирной летней Универсиаде в Германии, сборная Узбекистана показала свой лучший результат за всю историю участия в Играх", — говорится в сообщении.
На соревнованиях по таэквондо WT в командном-микст направлении узбекистанцы завоевали золотую медаль.
"В финале против сборной Египта узбекские атлеты одержали победу со счетом 2:1. Честь страны в этих поединках защищали Диёрахон Азизова, Мадина Мирабзалова, Шохжахон Каримбоев и Нажмиддин Косимхожиев. Ранее нашей делегации не удавалось завоевать 3 золотые медали на Универсиадах", — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Рейн-Рур-2025: сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах
🟠Рейн-Рур-2025: сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах
Кроме того, дзюдоистки Лазиза Хайдарова и Шукуржон Аминова получили бронзовые награды.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Рейн-Рур-2025: сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах
🟠Рейн-Рур-2025: сборная Узбекистана обновила свой лучший результат на Универсиадах
Сейчас в копилке сборной республики — 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.
Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
20 июля, 10:40