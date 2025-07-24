https://uz.sputniknews.ru/20250724/zaxarova-otvet-obvineniye-rf-vmeshatelstvo-vybory-parlament-yaponiya-50831211.html

"А в японские выборы — тоже мы?" — Захарова прокомментировала попытки обвинить Россию

"А в японские выборы — тоже мы?" — Захарова прокомментировала попытки обвинить Россию

Sputnik Узбекистан

После выборов в верхнюю палату японского парламента в Стране восходящего солнца заговорили о вмешательстве России в избирательный процесс

2025-07-24T18:30+0500

2025-07-24T18:30+0500

2025-07-24T18:30+0500

политика

мид рф

мария захарова

комментарий

обвинение

россия

выборы

парламент

япония

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35792844_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f1a2b4ad56e214f2dd62af8890c803b8.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения японских аналитиков во вмешательстве Москвы в парламентские выборы, прошедшие в Стране восходящего солнца.Кандидат от оппозиции певица Сая дала интервью агентству Sputnik Япония, что, по мнению японских аналитиков, могло привести к провалу в выборах партии.Она назвала попытки найти признаки русского вмешательства в выборы неадекватным реагированием на внутриполитические процессы в Японии.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента Японии.

россия

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

япония выборы обвинения россия комментарий мария захарова