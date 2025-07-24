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"А в японские выборы — тоже мы?" — Захарова прокомментировала попытки обвинить Россию
"А в японские выборы — тоже мы?" — Захарова прокомментировала попытки обвинить Россию
Sputnik Узбекистан
После выборов в верхнюю палату японского парламента в Стране восходящего солнца заговорили о вмешательстве России в избирательный процесс
2025-07-24T18:30+0500
2025-07-24T18:30+0500
политика
мид рф
мария захарова
комментарий
обвинение
россия
выборы
парламент
япония
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения японских аналитиков во вмешательстве Москвы в парламентские выборы, прошедшие в Стране восходящего солнца.Кандидат от оппозиции певица Сая дала интервью агентству Sputnik Япония, что, по мнению японских аналитиков, могло привести к провалу в выборах партии.Она назвала попытки найти признаки русского вмешательства в выборы неадекватным реагированием на внутриполитические процессы в Японии.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента Японии.
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япония
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япония выборы обвинения россия комментарий мария захарова
япония выборы обвинения россия комментарий мария захарова

"А в японские выборы — тоже мы?" — Захарова прокомментировала попытки обвинить Россию

18:30 24.07.2025
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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После выборов в верхнюю палату японского парламента в Стране восходящего солнца заговорили о вмешательстве России в избирательный процесс.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения японских аналитиков во вмешательстве Москвы в парламентские выборы, прошедшие в Стране восходящего солнца.

"Япония, находясь в полной зависимости от США, слепо копирует худшие образцы избирательных технологий своего заокеанского партнера времен Обамы. Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля, и другого средства их поднять нет, они приходят, к так называемому российскому фактору: начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", — сказала она.

Кандидат от оппозиции певица Сая дала интервью агентству Sputnik Япония, что, по мнению японских аналитиков, могло привести к провалу в выборах партии.
"Если это так, то журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате или какой-то особой премии", — отметила Захарова.
Она назвала попытки найти признаки русского вмешательства в выборы неадекватным реагированием на внутриполитические процессы в Японии.
"Мне кажется, им лучше бы задуматься было бы о том, отвечает ли нынешняя политика внутренняя, внешняя, курс, который правительство Японии выбрало, чаяниям японских подданных. А не придумывать себе оправдание собственных ошибок", — резюмировала Захарова.
На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента Японии.
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