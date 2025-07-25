https://uz.sputniknews.ru/20250725/prezident-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-aviakatastrofa-amurskaya-oblast-50835517.html

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.

2025-07-25T09:38+0500

2025-07-25T09:38+0500

2025-07-25T09:39+0500

шавкат мирзиёев

авиакатастрофа

россия

президент узбекистана

соболезнования

амурская область

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает национальное информационное агентство УзА.Глава Узбекистана также передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения.Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

россия

амурская область

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мирзиёев соболезнования авиакатастрофа амурская область