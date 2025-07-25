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https://uz.sputniknews.ru/20250725/prezident-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-aviakatastrofa-amurskaya-oblast-50835517.html
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.
2025-07-25T09:38+0500
2025-07-25T09:39+0500
шавкат мирзиёев
авиакатастрофа
россия
президент узбекистана
соболезнования
амурская область
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает национальное информационное агентство УзА.Глава Узбекистана также передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения.Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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мирзиёев соболезнования авиакатастрофа амурская область
мирзиёев соболезнования авиакатастрофа амурская область

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

09:38 25.07.2025 (обновлено: 09:39 25.07.2025)
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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Шавкат Мирзиёев передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает национальное информационное агентство УзА.

"Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области", – говорится в сообщении.

Глава Узбекистана также передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения.
Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.
СК РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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