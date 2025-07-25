https://uz.sputniknews.ru/20250725/shavkat-mirziyoev-poblagodaril-zarubejnyx-liderov-partnerov-pozdravleniya-50836756.html

Шавкат Мирзиёев поблагодарил зарубежных лидеров и партнеров за поздравления

Шавкат Мирзиёев поблагодарил зарубежных лидеров и партнеров за поздравления

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля отметил свой 68-й день рождения.

2025-07-25T10:35+0500

2025-07-25T10:35+0500

2025-07-25T10:35+0500

шавкат мирзиёев

поздравления

президент узбекистана

благодарность

день рождения

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность главам иностранных государств, правительств и парламентов, руководителям международных организаций, политическим и общественным деятелям, представителям деловых кругов, трудовым коллективам, махаллям, представителям старшего поколения, активистам женских и молодежных организаций, предпринимателям, а также всем соотечественникам в стране и за рубежом за искренние поздравления и добрые пожелания, направленные в его адрес по случаю дня рождения. Текст благодарственного послания публикует пресс-служба президента.Глава государства 24 июля отметил свой 68-й день рождения.Накануне в адрес главы Узбекистана поступили сердечные поздравления от глав иностранных государств, правительств, парламентов, авторитетных международных организаций, ведущих зарубежных компаний, видных общественных, религиозных и спортивных деятелей.В своих посланиях зарубежные партнеры отметили достигнутые под руководством президента Узбекистана высокие результаты в политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния населения, обеспечение стабильности и устойчивого развития страны, укрепление ее международного авторитета.Зарубежные партнеры пожелали Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.В частности, свои поздравления направили:

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президент узбекистана шавкат мирзиёев день рождения поздравления