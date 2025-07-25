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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250725/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-10-gruppovyx-udarov-po-voennym-tselyam-na-ukraine--minoborony-50851146.html
ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны
ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников
2025-07-25T16:46+0500
2025-07-25T16:46+0500
минобороны рф
спецоперация россии по защите донбасса
безопасность
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украина
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
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минобороны рф групповые удары впк россия украина сво безопасность
минобороны рф групповые удары впк россия украина сво безопасность

ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны

16:46 25.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.

"С 19 по 25 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе – три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
"За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", – говорится в сообщении.
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