https://uz.sputniknews.ru/20250725/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-10-gruppovyx-udarov-po-voennym-tselyam-na-ukraine--minoborony-50851146.html

ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны

ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны

Sputnik Узбекистан

Поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников

2025-07-25T16:46+0500

2025-07-25T16:46+0500

2025-07-25T16:46+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

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