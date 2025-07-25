ВС России за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине – Минобороны
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.
"С 19 по 25 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе – три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
"За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", – говорится в сообщении.