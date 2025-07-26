В Узбекистане планируют переход к трехуровневой системе профессионального образования
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВ Ташкенте проходит выставка российского образования
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией новых подходов в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Для повышения качества профессионального образования в Узбекистане планируют организовать целенаправленную подготовку кадров, к деятельности Центров профессиональных навыков привлечь представителей частного сектора, а также перейти к трехуровневой системе профобразования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией новых подходов в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о новых подходах в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о новых подходах в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании было отмечено, что с начала 2025 года в этой сфере внедряются модели, основанные на международном опыте. В частности, банковская система стала активно взаимодействовать с махаллями, оказывая поддержку в обеспечении занятости. Только за I полугодие к доходной трудовой деятельности были привлечены свыше 3 миллионов человек.
Благодаря созданной системе уровень бедности в стране снизился до 6,8%. Подчеркнуто, что главным фактором в повышении занятости остается качество профессионального образования, а несоответствие образовательных программ требованиям рынка труда остается серьезной проблемой при подготовке специалистов.
На презентации специалисты представили новые инициативы, способные помочь в решении проблем в сфере трудовых отношений, которые возникают у субъектов предпринимательства, особенно малых предприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о новых подходах в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о новых подходах в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно новым подходам, органы занятости предложено трансформировать из надзорных в партнерские структуры, обслуживающие работодателей. В частности, предлагается отменить штрафы за непредоставление информации о вакансиях и отказ от приема направленных кандидатов.
"Это позволит органам занятости собирать достоверные данные и эффективно направлять соискателей на подходящие места", – говорилось на совещании.
Для реализации этой модели будет создана специальная электронная платформа, которую запустят в Ташкенте в тестовом режиме, а затем распространят по всей стране.
Кроме того, вакансии, по которым сложно найти специалистов, включат в приоритетные направления профессионального обучения, что позволит целенаправленно организовать подготовку кадров.
Для повышения качества профобразования планируется привлечь представителей частного сектора к деятельности Центров профессиональных навыков, а отдельные центры будут специализированы по конкретным отраслям.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане профессиональное образование станет трехуровневым
В Узбекистане профессиональное образование станет трехуровневым
© telegram sputnikuzbekistan/
Президент поручил ответственным лицам перейти к трехуровневой системе профессионального образования.
В частности, планируется внедрить бесплатные видеокурсы через интернет, а также предоставить работающим гражданам возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию с использованием "профессиональных ваучеров".
Глава государства особо подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров является одним из ключевых факторов в снижении уровня безработицы и бедности в стране.