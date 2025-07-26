https://uz.sputniknews.ru/20250726/uzbekistan-trexurovnevaya-sistema-professionalnogo-obrazovaniya-50856850.html

В Узбекистане планируют переход к трехуровневой системе профессионального образования

В Узбекистане планируют переход к трехуровневой системе профессионального образования

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией новых подходов в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.

2025-07-26T10:48+0500

2025-07-26T10:48+0500

2025-07-26T10:48+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

образование

профессия

кадры

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Для повышения качества профессионального образования в Узбекистане планируют организовать целенаправленную подготовку кадров, к деятельности Центров профессиональных навыков привлечь представителей частного сектора, а также перейти к трехуровневой системе профобразования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией новых подходов в системе обеспечения занятости населения и профессионального образования.На совещании было отмечено, что с начала 2025 года в этой сфере внедряются модели, основанные на международном опыте. В частности, банковская система стала активно взаимодействовать с махаллями, оказывая поддержку в обеспечении занятости. Только за I полугодие к доходной трудовой деятельности были привлечены свыше 3 миллионов человек.Благодаря созданной системе уровень бедности в стране снизился до 6,8%. Подчеркнуто, что главным фактором в повышении занятости остается качество профессионального образования, а несоответствие образовательных программ требованиям рынка труда остается серьезной проблемой при подготовке специалистов.На презентации специалисты представили новые инициативы, способные помочь в решении проблем в сфере трудовых отношений, которые возникают у субъектов предпринимательства, особенно малых предприятий. Согласно новым подходам, органы занятости предложено трансформировать из надзорных в партнерские структуры, обслуживающие работодателей. В частности, предлагается отменить штрафы за непредоставление информации о вакансиях и отказ от приема направленных кандидатов. Для реализации этой модели будет создана специальная электронная платформа, которую запустят в Ташкенте в тестовом режиме, а затем распространят по всей стране.Кроме того, вакансии, по которым сложно найти специалистов, включат в приоритетные направления профессионального обучения, что позволит целенаправленно организовать подготовку кадров.Для повышения качества профобразования планируется привлечь представителей частного сектора к деятельности Центров профессиональных навыков, а отдельные центры будут специализированы по конкретным отраслям.Президент поручил ответственным лицам перейти к трехуровневой системе профессионального образования. Глава государства особо подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров является одним из ключевых факторов в снижении уровня безработицы и бедности в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20250628/50237390.html

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