https://uz.sputniknews.ru/20250727/mojno-li-est-korki-ot-arbuzov-50866656.html

Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов

Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов

Sputnik Узбекистан

Желательно съедать только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов

2025-07-27T22:01+0500

2025-07-27T22:01+0500

2025-07-27T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

арбуз

здоровье

еда

дети

педиатр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37693442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c61dd566482f4f8ae876ad0d3d6de7b3.jpg

Арбуз желательно не есть до самой кожуры, не употреблять в пищу белую часть мякоти, а тем более корки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на педиатра Антона Равдина.Он также призвал внимательно отнестись к выбору арбузов и не использовать арбузные корки для приготовления каких-либо блюд.

https://uz.sputniknews.ru/20230806/arbuz-kostochki-yeda-mneniye-ekspert-37625937.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

педиатр корки арбузы