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Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов
Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов
Sputnik Узбекистан
Желательно съедать только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов
2025-07-27T22:01+0500
2025-07-27T22:01+0500
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мнение эксперта
арбуз
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педиатр
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Арбуз желательно не есть до самой кожуры, не употреблять в пищу белую часть мякоти, а тем более корки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на педиатра Антона Равдина.Он также призвал внимательно отнестись к выбору арбузов и не использовать арбузные корки для приготовления каких-либо блюд.
https://uz.sputniknews.ru/20230806/arbuz-kostochki-yeda-mneniye-ekspert-37625937.html
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педиатр корки арбузы
педиатр корки арбузы

Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов

22:01 27.07.2025
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкПродажа арбузов на рынке
Продажа арбузов на рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Желательно съедать только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов.
Арбуз желательно не есть до самой кожуры, не употреблять в пищу белую часть мякоти, а тем более корки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на педиатра Антона Равдина.
"Чем ближе к корке, тем больше там химии. Не очень рационально поедать уже белеющую, желтеющую окраину дольки арбуза. Для детей лучше всего нарезать арбуз и давать в мисочке, потому что дети любят погрызть — они будут выедать его до последнего розового пятнышка", — предупредил специалист.
Он также призвал внимательно отнестись к выбору арбузов и не использовать арбузные корки для приготовления каких-либо блюд.
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