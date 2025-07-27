Педиатр: Можно ли есть корки от арбузов
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Желательно съедать только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов.
Арбуз желательно не есть до самой кожуры, не употреблять в пищу белую часть мякоти, а тем более корки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на педиатра Антона Равдина.
"Чем ближе к корке, тем больше там химии. Не очень рационально поедать уже белеющую, желтеющую окраину дольки арбуза. Для детей лучше всего нарезать арбуз и давать в мисочке, потому что дети любят погрызть — они будут выедать его до последнего розового пятнышка", — предупредил специалист.
Он также призвал внимательно отнестись к выбору арбузов и не использовать арбузные корки для приготовления каких-либо блюд.
6 августа 2023, 07:09