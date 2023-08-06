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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что будет, если есть арбуз вместе с косточками
Что будет, если есть арбуз вместе с косточками
Врач: арбузные косточки не вредны, но есть их много вместе с мякотью не стоит.
2023-08-06T07:09+0500
2023-08-06T07:09+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
арбуз
питание
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Арбузные косточки не принесут вреда, но употреблять их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с ЖКТ они могут вызывать дискомфорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.Также он предупредил, что не стоит съедать арбуз до кожуры: если в нем есть вредные для здоровья нитраты, то они находятся ближе к корке.Ранее врач объяснил, о чем говорят отеки после употребления арбуза.
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это интересно мнение эксперта здоровье заболевания арбуз питание
это интересно мнение эксперта здоровье заболевания арбуз питание

Что будет, если есть арбуз вместе с косточками

07:09 06.08.2023
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКамышинский арбузный фестиваль
Камышинский арбузный фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2023
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Врач: арбузные косточки не вредны, но есть их много вместе с мякотью не стоит.
Арбузные косточки не принесут вреда, но употреблять их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с ЖКТ они могут вызывать дискомфорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
"Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы", — рассказал эксперт.
Также он предупредил, что не стоит съедать арбуз до кожуры: если в нем есть вредные для здоровья нитраты, то они находятся ближе к корке.
Ранее врач объяснил, о чем говорят отеки после употребления арбуза.
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