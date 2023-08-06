https://uz.sputniknews.ru/20230806/arbuz-kostochki-yeda-mneniye-ekspert-37625937.html

Что будет, если есть арбуз вместе с косточками

Что будет, если есть арбуз вместе с косточками

Врач: арбузные косточки не вредны, но есть их много вместе с мякотью не стоит.

2023-08-06T07:09+0500

2023-08-06T07:09+0500

2023-08-06T07:09+0500

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Арбузные косточки не принесут вреда, но употреблять их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с ЖКТ они могут вызывать дискомфорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.Также он предупредил, что не стоит съедать арбуз до кожуры: если в нем есть вредные для здоровья нитраты, то они находятся ближе к корке.Ранее врач объяснил, о чем говорят отеки после употребления арбуза.

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это интересно мнение эксперта здоровье заболевания арбуз питание