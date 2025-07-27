https://uz.sputniknews.ru/20250727/rol-tsentralnoy-azii-v-razvitii-integratsionnyx-protsessov-v-eaeu-50866835.html

Какова роль Центральной Азии в развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС

Какова роль Центральной Азии в развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Глава Департамента ЕЭК: Для обеспечения устойчивого долгосрочного развития экономик стран ЕАЭС и Центральной Азии необходимо сосредоточить совместные усилия на технологическом прорыве в ключевых современных отраслях

2025-07-27T11:10+0500

2025-07-27T11:10+0500

2025-07-27T11:10+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

центральная азия

интеграция

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев рассказал о ключевых аспектах и возможных перспективах развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и роли в них государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Кушнарев выступил на панельной сессии Центральноазиатского международного экономического форума "Роль международных организаций в развитии евразийского сотрудничества. Центральная Азия – регион для новых форматов взаимодействия".Он акцентировал внимание на том, что для обеспечения устойчивого долгосрочного развития экономик стран Союза и Центральной Азии необходимо сосредоточить совместные усилия на технологическом прорыве в ключевых современных отраслях, таких как микроэлектроника, машиностроение и робототехника, путем разработки и внедрения инновационных решений, которые создадут основу для перехода к новым технологическим форматам.

https://uz.sputniknews.ru/20250726/v-stranax-eaes-rastut-obemy-gruzo-passajiroperevozok-50859543.html

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